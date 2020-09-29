В Новосибирске загорелась гостиница

Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся в Новосибирске гостинице люди — по предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону.
Горит не только гостиница, но и пристроенный к ней мебельный торговый центр. Тушение продолжается.
"Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей. По предварительным данным, постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно", — сказано в релизе.
Тушение огня осложняется "интенсивным распространением огня", рядом с гостиницей расположен магазин мебели и еще одно административное здание.
Также на месте расположено большое количество силовых электропроводов. Группировка пожарных наращивается.
Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники полиции и Росгвардии ограничили движение в районе ЧП: съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала перекрыт. Также на месте дежурят кареты скорой помощи на случай, если помощь кому-то понадобится.