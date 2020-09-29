Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Постояльцы загоревшейся в Новосибирске гостиницы успели выбежать на улицу 

РИА Новости 23 минуты назад
В Новосибирске загорелась гостиница
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся в Новосибирске гостинице люди — по предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону.
Горит не только гостиница, но и пристроенный к ней мебельный торговый центр. Тушение продолжается.

"Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей. По предварительным данным, постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно", — сказано в релизе.

Тушение огня осложняется "интенсивным распространением огня", рядом с гостиницей расположен магазин мебели и еще одно административное здание.
Также на месте расположено большое количество силовых электропроводов. Группировка пожарных наращивается.
Как уточняет пресс-служба ведомства, сотрудники полиции и Росгвардии ограничили движение в районе ЧП: съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала перекрыт. Также на месте дежурят кареты скорой помощи на случай, если помощь кому-то понадобится.
Видео дня. Экс-жену рэпера Гуфа заподозрили в перевозке оружия
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России Названы необычные признаки приближающегося инсульта Названы необычные признаки приближающегося инсульта
Комментарии
Происшествия , Росгвардия , МЧС , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
«Находка, которая изменит всё»: крушение «Эстонии»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Видео
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
00:10
Уничтожение азербайджанского вертолета армянскими военными попало на видео
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
00:27
Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео
В мире Происшествия
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
00:18
Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
В мире
«Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты
01:17
«Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты
Наука и техника Армия
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
00:29
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение