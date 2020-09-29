В Новосибирске загорелась гостиница

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Спасатели проверяют, есть ли в загоревшейся в Новосибирске гостинице люди — по предварительным данным, постояльцы эвакуировались самостоятельно, сообщает ГУМЧС по региону.

Горит не только гостиница, но и пристроенный к ней мебельный торговый центр. Тушение продолжается.

"Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей. По предварительным данным, постояльцы объекта эвакуировались самостоятельно", — сказано в релизе.

Тушение огня осложняется "интенсивным распространением огня", рядом с гостиницей расположен магазин мебели и еще одно административное здание.

Также на месте расположено большое количество силовых электропроводов. Группировка пожарных наращивается.