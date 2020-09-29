Охранника интерната обвинили в изнасиловании девочек

"По версии следствия, мужчина, находясь на работе в коррекционной школе-интернат в городе Уфе, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двоих школьниц 13 и 14 лет. Девочки рассказали о преступных посягательствах директору школы, которая обратилась в правоохранительные органы, после чего подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении башкирского следкома.
"Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. О происшествии также проинформировано министерство семьи, труда и социальной защиты республики", — сообщает СУСК РФ по региону.
"Органы прокуратуры проверят организацию профилактической работы в интернате, а также исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних, дадут оценку соблюдению трудового законодательства при приёме на работу сотрудников, в том числе подозреваемого", — сообщает башкирская прокуратура.