Охранника интерната обвинили в изнасиловании девочек

Правоохранительные органы Башкирии задержали охранника коррекционной школы-интерната в Уфе по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек 13 и 14 лет, сообщили в следственном управлении СК по региону.

Ведомство уточняет, что фигурантом дела, возбужденного по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних", стал 57-летний охранник частной охранной организации.

"По версии следствия, мужчина, находясь на работе в коррекционной школе-интернат в городе Уфе, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двоих школьниц 13 и 14 лет. Девочки рассказали о преступных посягательствах директору школы, которая обратилась в правоохранительные органы, после чего подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении башкирского следкома.

Отмечается, что с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. О происшествии также проинформировано министерство семьи, труда и социальной защиты республики", — сообщает СУСК РФ по региону.

Прокуратура Башкирии уточняет, что инцидент произошёл в уфимской коррекционной школе-интернате для незрячих и слабослышащих.