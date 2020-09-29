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В Уфе охранника школы-интерната заподозрили в изнасиловании двух девочек 

РИА Новости 25 минут назад
Охранника интерната обвинили в изнасиловании девочек
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Башкирии задержали охранника коррекционной школы-интерната в Уфе по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух девочек 13 и 14 лет, сообщили в следственном управлении СК по региону.
Ведомство уточняет, что фигурантом дела, возбужденного по статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних", стал 57-летний охранник частной охранной организации.

"По версии следствия, мужчина, находясь на работе в коррекционной школе-интернат в городе Уфе, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двоих школьниц 13 и 14 лет. Девочки рассказали о преступных посягательствах директору школы, которая обратилась в правоохранительные органы, после чего подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении башкирского следкома.

Отмечается, что с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. В ходе расследования также будет проверена организация работы школы-интерната и частной охранной организации на предмет законности допуска подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. О происшествии также проинформировано министерство семьи, труда и социальной защиты республики", — сообщает СУСК РФ по региону.

Прокуратура Башкирии уточняет, что инцидент произошёл в уфимской коррекционной школе-интернате для незрячих и слабослышащих.

"Органы прокуратуры проверят организацию профилактической работы в интернате, а также исполнение требований законодательства в части обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних, дадут оценку соблюдению трудового законодательства при приёме на работу сотрудников, в том числе подозреваемого", — сообщает башкирская прокуратура.

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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Башкортостан , Уфа
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