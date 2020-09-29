«Сдувал с нее пылинки»: российский депутат расправился с женой

Соседи муниципального депутата Игоря Шокина, задержанного за убийство жены в поселке Комарово Курортного района Петербурга , рассказали, что семья была образцовой. Об этом сообщает «Лайф».

Как писал «Рамблер», Шокин избрался в муниципальное образование «поселок Комарово» как самовыдвиженец в прошлом году. 28 сентября он был задержан в кустах недалеко от своего дома, где было обнаружено тело его 61-летней супруги.

По словам одного из знакомых депутата, он никогда не видел Шокина пьяным или с сигаретой.

«Никогда не было слухов никаких про их семью, что у них что-то плохо, какие-то скандалы. Никогда такого не было. Мирная семья», - отметил он.

Соседи заявили, что пара была «идеальной», Шокин очень заботился о жене, встречал с работы и помогал в быту.