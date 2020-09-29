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В Москве нашли мертвым топ-менеджера газовой компании, сообщил источник 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Топ-менеджер газовой компании найден мертвым в Москве
Фото: depositphotos.com
Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
ЧП произошло на выходных, но журналистам об этом стало известно только сейчас.
Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в воскресенье утром, признаков насильственной смерти нет.
Красюк жил в гостинице больше двух недель, тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Ее причину пока не установили.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК, началась проверка.
Компания "Вега-газ" занимается разработкой и производством систем автоматического управления нефтегазовых объектов.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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