Топ-менеджер газовой компании найден мертвым в Москве

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Заместителя гендиректора нефтегазовой компании "Вега-газ" Дмитрия Красюка нашли мертвым в московской гостинице "Украина", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

ЧП произошло на выходных, но журналистам об этом стало известно только сейчас.

Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружили в воскресенье утром, признаков насильственной смерти нет.

Красюк жил в гостинице больше двух недель, тело нашел его личный лечащий врач примерно через 12 часов после смерти. Ее причину пока не установили.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК, началась проверка.

Компания "Вега-газ" занимается разработкой и производством систем автоматического управления нефтегазовых объектов.