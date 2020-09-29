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Суд увеличил срок историку Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Историку Дмитриеву увеличили срок с 3,5 до 13 лет
Фото: Давид Френкель / «Коммерсантъ»
Верховный суд Карелии пересмотрел приговор главе регионального отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву и увеличил ему срок заключения в колонии строгого режима с 3,5 до 13 лет. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитриева по назначению Артем Черкасов.
Новое наказание назначено историку по статье о сексуальном насилии над ребенком (часть 4 статьи 132 УК). 22 июля по этой статье Петрозаводский городской суд приговорил мужчину к 3,5 годам. Минимальный срок за преступление составляет 12 лет колонии, но тогда судья применил статью 64 УК и тем самым смягчил возможное наказание.
Верховный суд республики также отменил оправдательную часть приговора и направил на новое рассмотрение в городской суд. Процесс проходил в закрытом режиме.
Юрий Дмитриев был оправдан Петрозаводским судом по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении ребенка и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Уголовное дело было заведено в 2016 году. Поводом послужили девять фотографий приемной дочери историка, на которых она изображена полуголой в возрасте трех, пяти и шести лет. Мужчина объяснял, что делал снимки, чтобы отслеживать самочувствие девочки, потому что у нее были проблемы с весом и здоровьем. Также он планировал использовать фото, если опека захочет отобрать дочь и обвинит семью в насилии. Когда началось уголовное разбирательство, ребенка передали родной бабушке, которая в свое время отдала ее в детский дом.
В 2018 году Дмитриева оправдали по делу о снимках и назначили 2,5 года ограничения свободы по делу о хранении деталей ружья. Позже Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр. В деле появились показания дочери, согласно которым в восемь лет приемный отец несколько раз трогал ее трусики. На это россиянин отвечал, что в тот период дочь страдала от энуреза, и он проверял ее белье на сухость.
Историк Дмитриев составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Он был первооткрывателем и исследователем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе.
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Комментарии
Происшествия , Юрий Дмитриев , Мемориал , ФСИН , Республика Карелия
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