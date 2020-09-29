В Коми из-под завалов шахты извлечены два человека 

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Коми завершена разборка обрушившейся галереи на законсервированной шахте «Аяч-Яга», принадлежащей АО «Воркутауголь» . Ранее во время ЧП там погибли два человека, их тела извлечены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Обрушение произошло во вторник во время демонтажных работ.

Двое рабочих погибли на шахте в Коми под рухнувшим переходом

Погибли два сотрудника подрядной организации — монтажник и электросварщик ООО «Катюша», сообщает «Интерфакс».

Предварительно причиной обрушения галереи шахты стало несоблюдение мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

В воскресенье, 27 сентября, произошло задымление в шахте «Южная» на Высокогорском горно-обогатительном комбинате в Свердловской области. Почти 200 человек были эвакуированы.