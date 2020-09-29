Соседи рассказали об убившем жену депутате

Петербургский муниципальный депутат Игорь Шокин задержан полицией по подозрению в убийстве жены. По версии следствия, мужчина убил свою 61-летнюю супругу в одном из домов поселка Комарово, после чего скрылся с места преступления. Правоохранители нашли 55-летнего подозреваемого недалеко от дома.

Соседи семьи в шоке от случившегося. Они утверждают, что народный избранник очень трепетно относился к собственной супруге.

«Он пылинки с неё сдувал и на руках носил», — рассказали знакомые Шокина.

Что стало причиной убийства, предстоит выяснить следственным органам.