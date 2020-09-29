Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Рассказавшие об убившем жену депутате соседи попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Петербургский муниципальный депутат Игорь Шокин задержан полицией по подозрению в убийстве жены. По версии следствия, мужчина убил свою 61-летнюю супругу в одном из домов поселка Комарово, после чего скрылся с места преступления. Правоохранители нашли 55-летнего подозреваемого недалеко от дома.
Соседи семьи в шоке от случившегося. Они утверждают, что народный избранник очень трепетно относился к собственной супруге.

«Он пылинки с неё сдувал и на руках носил», — рассказали знакомые Шокина.

Что стало причиной убийства, предстоит выяснить следственным органам.
Происшествия , Видео , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Видео
Соседи рассказали об убившем жену депутате
00:34
Соседи рассказали об убившем жену депутате
Происшествия Криминал
«Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты
01:17
«Союз-2» вывел на орбиту космические аппараты
Наука и техника Армия
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
00:29
Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана
00:59
Опубликовано видео ударов армии Армении по технике Азербайджана
В мире Конфликты
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
01:44
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
Армия
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
00:51
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
Армия
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
01:15
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
Происшествия
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
00:29
Блогер столкнул свою девушку в аквариум с акулами
Происшествия В мире
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
01:55
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
Происшествия
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
06:14
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение