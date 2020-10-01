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Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет

Lenta.ruиещё 9
53 минуты назад
Свердловский областной суд огласил приговор по громкому делу Алексея Александрова, известного как Уктусский стрелок. В Екатеринбурге Александрова знали как талантливого инженера-конструктора и оружейника-любителя. Но никто не догадывался, что больше 20 лет он вынашивал план, пугающий своей жестокостью и бессмысленностью: оружейник хотел убить человека из самодельной винтовки. Августовским вечером 2018 года на склоне горы Уктус Александров выследил двух девушек и хладнокровно расстрелял их. Он сделал все, чтобы остаться безнаказанным, но просчитался — и теперь всю оставшуюся жизнь проведет за решеткой. Подробности резонансной истории выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.
«Хочу испытать оружие на человеке»
Фото: DiomediaDiomedia
Живые мишени
25 августа 2018 года ровно в 21:00 будильник в его телефоне подал сигнал. Он уже готов: винтовка собрана и упакована в рюкзак, резервуар для воздуха накачан, к стволу прикреплен инфракрасный целеуказатель, рядом лежит прибор ночного видения с креплением на голову и маска-балаклава.
«Разгрузка» (разгрузочный жилет) уже надета, в карманах — три запасных барабана к винтовке, газовый баллончик, пневматический пистолет, неотличимый внешне от пистолета Макарова, тонкие медицинские перчатки и складной нож.
Выключив сигнал будильника, он кладет телефон на верстак, стоящий в гараже, берет рюкзак, выходит, запирает двери, садится на велосипед и едет к гостинице «Уктус». Дорога знакома — и он точно знает: ехать от 24 до 27 минут. У гостиницы он спешивается, закатывает велосипед в кусты — и просто оставляет его там.
Он уже несколько раз так делал — во все свои предыдущие разведвыходы. Время выбрано не случайно: солнце скрылось за горизонтом в 20:13, и к 21:15 в районе горнолыжного склона спортивного комплекса «Уктус» уже сгустилась темнота. А это значит, что его никто не увидит, ну а если даже увидят — опознать не смогут.
Знакомой дорогой, мимо беседки, в которой гуляет компания отдыхающих, он идет сначала по улице Прониной к жилому комплексу, а оттуда — к склону горы, к знакомой почти всем местным жителям тропинке. Вступив на нее, он снимает рюкзак, достает винтовку, включает целеуказатель, затем надевает на голову прибор ночного видения и включает его.
Кадр: Новости Шеремета Девять с половиной / YouTube
Рюкзак за спину, винтовку в руки — и вперед. До вершины — 18 минут обычным шагом, но он идет медленно, стараясь не шуметь, представляя себя разведчиком в глубоком тылу врага. По дороге он должен еще раз проверить оружие — не сбилась ли наводка.
Он на секунду останавливается, вскидывает винтовку, видит красный круг на стволе отстоящей от него березы — и дважды быстро нажимает на спусковой крючок. Раздаются два глухих удара, и в дереве появляются две пробоины — примерно на высоте человеческого роста. Ровно в середине целеуказателя.
Звук выстрела почти не слышен — как будто кто-то щелкнул пальцами. Оружие исправно и к бою готово. Надо не забыть, что теперь в барабане — девять пуль. На вершине он оказывается ровно в 21:46 — как и планировал. Останавливается, осматривается — и сразу видит на склоне две фигурки, явно женские.
News.myseldon.com
Девушки сидят метрах в ста ниже него и отлично различимы. Он знает, что на столбе на склоне установлена камера видеонаблюдения: в прибор ночного видения хорошо заметен сноп инфракрасного света от ее прожектора, не видимый простым глазом. Но до столба — 75 метров, и смотрит камера чуть в сторону.
Эти две фигурки — его цель. Он не сомневается в этом — девушки сидят на открытом месте, в нескольких метрах от опушки леса, спиной к нему. Идеальная для его задачи позиция. И теперь они не девушки, а две мишени — правая и левая. Хотя сами этого и не знают. Мишень — вещь обезличенная, тренировочная, так думать надо. Только так.
Выстрелы на горе
Почти час он крадучись спускается вниз. Часто останавливается и настраивает себя — эксперимент должен быть закончен, сомнений быть не должно. Только в 22:34, сильно выбившись из собственного графика, он оказывается в той точке, которую наметил, — в редколесье за спиной мишеней, чуть правее и чуть выше. До правой — восемь, а до левой — девять метров.
16 минут он стоит, глядя на девушек, рассматривая пятно целеуказателя на затылках. У них играет негромкая музыка, сами они о чем-то оживленно беседуют, но он не вслушивается в разговор. Он настраивает себя.
Вдруг девушки придвигаются друг к другу и делают селфи — вспышка лампочки на телефоне на несколько секунд сбивает картинку, и, когда изображение стабилизируется, он видит, что они как сидели, так и сидят — в метре друг от друга.
За шесть секунд он делает шесть выстрелов: три в правую мишень, три в левую. Первая падает сразу и не подает признаков жизни, вторая, оказавшись на земле, переворачивается на спину и закрывается от неведомой беды коробкой из-под пиццы. Он быстро подходит, наводит оружие в центр этой коробки и ждет — вслепую стрелять непрофессионально.
Через 15 секунд лежащая опускает коробку, и он делает контрольный выстрел в голову. Хорошо слышен звук удара.
Теперь — надеть перчатки. Он спешит, и левая рвется почти пополам — а запасную пару он не взял. Пальцы все закрыты, но держится она плохо. Обрывок нельзя обронить, поэтому он заправляет его под остатки перчатки — чтобы чувствовать. Секунда — он хватает телефон, выпавший у первой жертвы, нажимает на экран и останавливает музыку.
Затем волоком оттаскивает тела в лесополосу, возвращается, хватает рюкзаки девушек и несет их туда же, третьей ходкой переносит пиццу и две бутылки вина — полную и початую. Затем — контрольный выстрел в головы. Наклоняется, прикладывает большой палец хозяйки айфона к сенсору — аппарат разблокирован.
На последнем фото — только они, симпатичные и молодые, — за спиной кромешная темнота, и никого не видно. Телефон летит в сторону: есть шанс, что его не найдут, но забирать нельзя — и улика опасная, и по перемещению могут отследить направление, куда убийца собирается отходить.
Во время седьмой ходки вдруг вспоминает, что надо осмотреться, — и видит, как от нижней беседки к нему поднимаются две фигуры, мужская и женская Неужели заметили? Нет, остановились метрах в ста от него и самозабвенно целуются. Но надо срочно уходить!
Знакомой тропинкой — сначала вверх по склону, потом вниз. Натоптано здесь хорошо, его след выделить невозможно — тем более, что ни одной вещи он не оставил и всего касался в перчатках.
Уже через 10 минут он переваливает за гребень и спешит вниз. Перед асфальтом останавливается, убирает оружие и прибор ночного видения в рюкзак. Через 20 — садится на велосипед. Ехать надо не спеша, по дороге подумать, что еще надо сделать. Выбросить перчатки! Останавливается — и бросает их в кювет.
В 23:26 он в гараже. Велосипед убран, на его телефоне нет неотвеченных вызовов, есть одно пропущенное сообщение в WhatsApp — но это не страшно, скажет, что не слышал. Косвенное доказательство алиби — пишет жене сообщение «из гаража иду домой».
Затем — отделить ствол, оружие пока оставить в гараже, забрать использованный барабан. Закрыть гараж — и идти спать. По дороге, проходя по Базовому переулку, с моста бросает в реку использованный ствол и пустой барабан — он тоже мог оставить следы на пульках и хранить его — опасно.
Могут и ночью, но вряд ли — скорее всего, утром в воскресенье, часов в восемь или в девять. Все-таки учебный склон Уктуса — место оживленное, особенно в выходные.
В своих расчетах он немного ошибется — девушек найдут в 10:11 на следующий день грибники, коротким путем возвращавшиеся домой. Одна из них — мертва, а вторая хоть и без сознания, но дышит. Судя по описаниям, это та, в которую он стрелял второй. Ну и что, опознать его она не сможет — смотрела снизу вверх, лицо его было закрыто маской и прибором ночного видения, да и темно было.
Впрочем, через неделю девушка умерла. Так и не выйдя из комы.
Смерть в «месте силы»
Грибники, нашедшие тела, сразу вызвали скорую помощь: одна из девушек тяжело хрипела и шевелила ногой. Практически одновременно сообщение поступило в полицию, и уже к половине одиннадцатого 26 августа на склоне начала работать следственно-оперативная группа.
Личности погибших установили быстро: в рюкзаках у каждой были паспорта.
Как говорит полковник юстиции Сергей Мальцев, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Свердловской области, погибшие девушки очень любили проводить досуг «в местах силы» — там, где, по их словам, от одних пейзажей в душу вселяется сила.
Солтановой и Кузнецовой нравился активный отдых: на реку Чусовая, порог Ревун и озеро Таватуй они ездили и вдвоем, и вчетвером, со своими молодыми людьми.
Анализ телефонных переговоров показал, что с пяти вечера той субботы они разговаривали только между собой, за единственным исключением: Ксения заказала пиццу, которую должны были доставить к шлагбауму Уктусского комплекса, и самые последние соединения были с курьером.
Преступление моментально вызвало широкий общественный резонанс: обе девушки пользовались любовью, практически не имели врагов, а преступление имело внешние признаки заказного — активно распространялась информация, что неизвестный стрелял из пистолета с глушителем.
К тому же Ксения работала в банке, в отделе претензий, и готовила материалы для судов по взысканию просроченной задолженности. Местные СМИ практически еженедельно выпускали материалы о преступлении, в которых требовали как можно быстрее найти убийцу.
«Врачи не думали о раскрытии преступления»
На месте происшествия нашли две пули, а еще шесть обнаружили в телах. Практически сразу эксперты сказали, что убивали девушек из пневматической винтовки калибром 0,25 дюйма, или 6,35 миллиметра. Причем ствол имеет 12 правых нарезов, сделанных, скорее всего, в кустарных условиях: поля были неровными ни по ширине, ни по глубине, то есть оставляли очень характерный след.
Но неожиданно высокой оказалась энергия выстрела — повреждения практически не отличались от аналогичных из огнестрельного оружия. Была даже версия: пули от пневматики вставили в пороховой патрон, чтобы запутать экспертов. Была назначена специальная экспертиза, которая установила — ни на телах, ни на одежде, ни на пулях нет остаточных следов пороха.
страница Алексея Александрова во «ВКонтакте»
Любое огнестрельное оружие регулярно проходит контрольный отстрел и образцы пуль и гильз есть в специальных базах данных. А вот пневматическое оружие не регистрируется — и сравнивать имеющиеся пули просто не с чем.
Екатеринбург — хоть и город-миллионник (в нем, по официальным данным, проживает почти полтора миллиона человек, а фактически — более двух с половиной миллионов), и считается столицей Урала, но камер видеонаблюдения в районе преступления в то время почти не было. Следователям пришлось искать записи в частных организациях.
Сам горнолыжный комплекс установил камеры по склону, и они были снабжены инфракрасными прожекторами. Нашли камеры и на фасадах жилых комплексов, мимо которых нельзя было не пройти. Выяснится, что само преступление попало на видео, но установить личность убийцы тогда не удалось.
Первые часы и дни работы следователей и оперативников никаких положительных результатов не принесли: на месте происшествия так и не были обнаружены следы, которые могли бы указать на убийцу. Правда, на вещах погибших криминалисты нашли несколько следов, содержащих ДНК, — но все они принадлежали медикам, которые оказывали помощь раненой Наталье и констатировали смерть Ксении.
«Пневматика оказалась неизведанной территорией»
Уже первая неделя следствия показала: никаких явных улик убийца не оставил. Были отработаны все стандартные версии, и почти все они не подтвердились. Даже предположение, что девушек убили по ошибке, опровергалась временем, в течение которого неизвестный следил за ними.
Дело было передано в Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Свердловской области — в руки наиболее опытных следователей. Информацию о том, что оружие использовалось пневматическое, держали в тайне — именно эта деталь могла привести к убийце.
Одновременно Сергей Мальцев начал допрашивать мастеров, специализирующихся на продаже запчастей к пневматическому оружию, и опытных любителей-оружейников.
Изучив материалы, они быстро пришли к схожим выводам: для убийства использовался самодельный ствол, изготовленный из китайской заготовки и установленный на заводской механизм РСР — пневматического оружия с предварительной накачкой.
Был проведен следственный эксперимент: пригласили группу активистов Уральского регионального стрелкового клуба с их личными пневматическими винтовками и предложили в схожих условиях произвести с дистанции восемь метров шесть выстрелов по двум мишеням, установленным в метре друг от друга.
Так круг потенциальных подозреваемых сузился еще больше. Попутно проводили и другие следственные действия. Например, следователи собрали разные приборы, которые помогают видеть в темноте: фонарики выключенный и включенный, коллиматорный прицел, тепловизор, ночные оптические прицелы, активный и пассивный, смартфон, экстрим-камеры типа GoPro
И убедились — аналогичный люминесцентный след на записи оставляет матрица прибора ночного видения, работающего в пассивном режиме.
Одновременно следователи запросили полный список пневматического оружия калибра 6,35 миллиметра, стволы которого имеют 12 правых нарезов, — и с удивлением обнаружили, что в нашей стране такого единого списка нет: он просто не предусмотрен законом. Пришлось запрашивать все центры сертификации — это оказалось самой долгой работой.
Первый запрос был отправлен 10 октября 2018 года, через 46 дней после расстрела, а последний ответ пришел 16 марта 2020 года, когда уже убийца дал признательные показания. Как выяснилось, из более чем 150 наименований винтовок только 22 имеют 12 нарезов — но ни одна из них не совпала с оружием, из которого расстреляли Ксению и Наталью.
«В спину он стрелял уверенно»
Среди современных методов расследования преступлений особняком стоит один: создание психотипического портрета преступника. Для нашей страны метод во многом новаторский, и до сих пор значительная часть криминологов относится к нему, мягко говоря, насторожено.
Но в первые месяцы после преступления, когда еще было непонятно, какой из следов приведет к убийце, Сергей Мальцев решил попробовать и этот путь.
Специалисты Свердловской областной психиатрический больницы эту версию подтвердили. Уже после ареста убийцы выяснится — все выводы криминалистов-психологов оказались точны.
Таким образом к весне 2019 года следствие знало, что надо искать: пневматическую винтовку с предварительной накачкой, самодельный ствол, имеющий 12 правых нарезов, немецкие пули Haendler & Natermann типа Spitzkugel, или Barracuda, и прибор ночного видения с креплением на голову.
Причем все это должно быть у одного человека. И этот человек должен отвечать ряду психологических требований: уметь работать руками, иметь высшее образование, быть официальным владельцем охотничьего оружия, родиться (или долгое время жить) в Екатеринбурге и при этом в повседневной жизни оставаться аутсайдером.
В поле зрения следственной группы попали больше четырех с половиной тысяч человек. И каждого из них надо было проверять Многих — допрашивать, и по несколько раз.
К первой годовщине со дня расстрела в поле зрения следствия попал участник форума под ником Kaufman. При регистрации он указал следующие данные: Казанцев Дмитрий Григорьевич, 04.09.1980. Род занятий — конструирование, интересы — программирование. Первая же проверка показала: человека с такими данными в мире нет и не было.
Как объясняет Сергей Мальцев, 19 августа 2018 года, за шесть дней до преступления, таинственный Kaufman на оружейном форуме в теме «Настройка полуавтомата Крюгерган» задал вопрос: «Ребята, вот у меня десять выстрелов с одной мощностью, потом 1-2 выстрела — мощность пропадает, потом снова все нормально».
В очередной раз к делу подключили криминалистов. Они быстро выяснили, что Kaufman (правда, под другими данными) есть не только на других оружейных форумах, но и на YouTube. Там он среди прочего выложил ролики, снятые с квадрокоптера, на которых запечатлен тренировочный спуск Уктусского горнолыжного комплекса — и место преступления, и склон, по которому уходил стрелявший.
Начали анализировать активность этого человека в разных темах, и заметили, что он в 2015 году на форуме нашел и купил у бывалого охотника из Уфы прибор ночного видения с креплением на голову, часто вступал в дискуссии о модернизации пневматического и охотничьего оружия и даже выкладывал фотографии из походов — с PCP-винтовкой в руках.
Наконец, на сайте Avito криминалисты обнаружили, что этот Kaufman опубликовал объявление о продаже пистолетной рукояти для охотничьего ружья МР-153 и указал для связи номер мобильного телефона — правда, зарегистрированный на подставное лицо.
В 2011 году он окончил с отличием Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) по специальности «педагог профессионального обучения».
Там же Александров получил и второе высшее образование по специальности «технологическая подготовка машиностроительного производства», а потом освоил еще одну специальность: «современное управление организацией».
Рано утром 9 декабря 2019 года следственно-оперативная группа встретила гражданина Александрова при выходе из подъезда и предъявила ему постановление суда об обыске — по подозрению в убийстве двух человек.
«С задержанием согласен, подозрения признаю»
У подъезда дома на Авиационной улице Александрова встречали специально: было известно, что в квартире у него только легального оружия — три ружья, в том числе, и гладкоствольная «Сайга», что вместе с ним проживают жена и совсем маленький ребенок, сын 2016 года рождения. Боялись, что подозреваемый может оказать сопротивление.
Через десять минут следователи открыли шкаф в квартире Александрова — и на них буквально вывалился целый арсенал, в том числе — Krugergun mod. PAshka cal.25. Там же был инфракрасный целеуказатель, прибор ночного видения с креплением на голову и квадрокоптер.
Проверка на полиграфе показала: Александров знает об убийстве гораздо больше, чем хочет показать. В том числе он располагает информацией о калибре и типе оружия, о точном месте попадания пуль, количестве выстрелов и о том, куда и как были перемещены тела. Кроме того, полиграфолог сделал вывод, что вся информация об убийстве «получена путем личного восприятия в момент совершения преступления».
Еще во время проверки на «детекторе лжи» Александров понял, что обмануть прибор ему не удалось. И поэтому уже через несколько минут в кабинете следователя стал давать подробные показания о том, как готовил убийство.
«Гадодейство — процесс увлекательный»
И на следствии, и в суде сам Александров рассказывал, что на убийство пошел якобы из-за издевательств, которые терпел в школе и в училище: его избивали, унижали, у него отбирали деньги более крепкие одноклассники и однокурсники. Учился он в специальном коррекционном классе, в армию его не призвали «по психической» статье.
На суде он активно и с удовольствием говорил об этом, стараясь добиться даже не снисхождения — признания невменяемым.
Александров просил провести новую психолого-психиатрическую экспертизу и до самого последнего момента надеялся, что это произойдет. Когда же во время оглашения приговора стало окончательно понятно, что это не получилось, то убийца буквально потерял сознание, из-за чего судья вынужден был прерваться и объявить перерыв на 40 минут.
Следствие проверяло эту версию. Действительно, учился Александров в классе для детей с задержкой психического развития — но в ходе следствия выяснилось, что особой задержки у него не было, просто учиться в этом классе было проще, и родители настояли, чтобы сын ходил именно туда.
Во время следствия были допрошены педагоги, которые хорошо помнили Александрова, но каких-то чрезвычайно значимых конфликтов назвать не смогли. По мнению проводящих экспертизы психологов-психиатров, все слова Алексея о перенесенных унижениях — это не правда, а придуманная и тщательно отрепетированная речь, направленная на снижение вины.
На жестком диске компьютера Александрова были обнаружены множество книг по модификациям пневматического оружия, следопытству, наставления разведчику по передвижению в условиях ограниченной видимости, справочники по маскировке и партизанским действиям. А также учебники по криминалистике, в том числе — самые новые, описывающие порядок и практику сбора вещественных доказательств, методы получения доказательств на цифровых носителях.
Эксперты установили, что все эти файлы открывались и перечитывались много раз.
О нем Александров говорить не стал, заметив, что не помнит такого — но опять-таки эксперты утверждают, что файл этот много раз открывался и редактировался. По сути, «Гадодейство» — учебник для желающего остаться безнаказанным убийцы, набор тезисов, которые надо строго соблюдать.
Его единственный близкий друг на допросе рассказал, что Александров много раз говорил: «Я хочу испытать оружие на человеке». Ради этого он выбрал пневматику — она практически не идентифицируется. Поэтому он заменил штатный ствол на сделанный кустарно и сразу после расстрела выкинул его.
Отсюда — и медицинские перчатки, и уничтоженные одежда и обувь. Кстати, если еще накануне 25 августа Александров спокойно обсуждал со своим другом опыты по совершенствованию пневматического оружия, то уже 26 числа он стал раздражаться на любые вопросы об этом. И даже бросал трубку.
К сожалению, этот его единственный друг во время следствия и суда находится на лечении в психоневрологическом интернате — и, хотя считается дееспособным, но показания его суд во внимание не принял. Хотя первый, кому после убийства позвонил Александров, — это именно он.
Безусловно неординарный человек, Александров сделал хорошую карьеру на заводе имени Калинина: он начал работу инженером-технологом в механо-сборочном цехе, но быстро стал расти и накануне совершенного им убийства, в 2018 году, по рекомендации начальства был переведен в конструкторское бюро — это считается повышением.
Его способности проявились во время производства специальных комплексов зенитно-ракетных систем: он остроумно и безошибочно писал программы для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Весь завод знал, что у себя в гараже он «из ничего» собрал станок с ЧПУ, который работал без перебоев.
Люди, знакомые с Александровым, отзывались о нем с уважением и считали выдающимся специалистом. Но те, кто общался с ним чаще, называли его иначе — «странный он какой-то». Маленький пример: сразу после обыска его супруга уничтожила в телефоне всю переписку с ним (ее пришлось восстанавливать экспертам).
И за все время следствия и суда она ни разу не обратилась за разрешением на свидание.
«Я просто хотел попросить у каждой прощения»
Эксперты, изучавшие компьютеры и телефоны Александрова, обнаружили несколько странных вещей.
Во-первых, он, принимавший активное участие в самых разных дискуссиях на разных форумах, ни одного раза не высказался в обсуждении убийства на склоне горы Уктус, хотя в Свердловской области эта тема была одной из самых горячих. При этом в специальной папке на жестком диске лежали копии абсолютно всех сообщений об этом преступлении и о ходе его расследования. Такое поведение для Александрова не характерно.
Во-вторых, в другой папке были обнаружены планы всех кладбищ Свердловской области. И пометки об их планомерном обследовании. Александров после убийства узнал фамилии девушек и начал искать их могилы — не зная, что обеих похоронили в других регионах России, там, где они родились. Вечером и ночью он брал тот самый прибор ночного видения, приезжал на кладбище и планомерно, ряд за рядом, обходил погост, не пропуская ни одного памятника.
«Я просто хотел сесть на могилке и попросить у каждой прощения», — признался он на следствии.
Признался — и заплакал.
Расследование уголовного дела об убийстве на склоне горы Уктус будет иметь серьезные последствия для всех любителей пневматического оружия: в дополнение к уже принятым поправкам, обязывающим владельцев регистрировать пневматическое оружие в Росгвардии, готовятся новые реформы.
Алексей Александров совершенно свободно приобрел некое механическое изделие, которое называют приводом к PCP-винтовке, хотя оно по сути представляет оружие без ствола, и которое даже по закону не требует регистрации. Ствол он приобрел отдельно — формально как предмет, находящийся в свободном обороте.
Из этого Александров собрал винтовку, мощность которой превышает 46 джоулей.
Между тем убийство на горе Уктус — не первое преступление, совершенное с использованием кустарно изготовленной или «доработанной» пневматики. Известно о многочисленных случаях, когда владельцы «духовушек» стреляют по прохожим из окон и с балконов, догхантеры активно используют пневматику для отстрела беспризорных собак.
Это долго терпели, но недавно в московском регионе неизвестный с относительно большой дистанции застрелил человека и использовал для этого пневматическое оружие калибром 9 миллиметров. Следствие склоняется к заказному мотиву этого преступления — а это уже совсем другой уровень.
Происшествия,Криминал,Статьи,Алексей Александров,Сергей Мальцев,Росгвардия,СКР,Lenta.ru,Ровно,Екатеринбург,
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