«Хочу испытать оружие на человеке»

Свердловский областной суд огласил приговор по громкому делу Алексея Александрова , известного как Уктусский стрелок. В Екатеринбурге Александрова знали как талантливого инженера-конструктора и оружейника-любителя. Но никто не догадывался, что больше 20 лет он вынашивал план, пугающий своей жестокостью и бессмысленностью: оружейник хотел убить человека из самодельной винтовки. Августовским вечером 2018 года на склоне горы Уктус Александров выследил двух девушек и хладнокровно расстрелял их. Он сделал все, чтобы остаться безнаказанным, но просчитался — и теперь всю оставшуюся жизнь проведет за решеткой. Подробности резонансной истории выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Фото: Diomedia Diomedia

Живые мишени

25 августа 2018 года ровно в 21:00 будильник в его телефоне подал сигнал. Он уже готов: винтовка собрана и упакована в рюкзак, резервуар для воздуха накачан, к стволу прикреплен инфракрасный целеуказатель, рядом лежит прибор ночного видения с креплением на голову и маска-балаклава.

«Разгрузка» (разгрузочный жилет) уже надета, в карманах — три запасных барабана к винтовке, газовый баллончик, пневматический пистолет, неотличимый внешне от пистолета Макарова, тонкие медицинские перчатки и складной нож.

Выключив сигнал будильника, он кладет телефон на верстак, стоящий в гараже, берет рюкзак, выходит, запирает двери, садится на велосипед и едет к гостинице «Уктус». Дорога знакома — и он точно знает: ехать от 24 до 27 минут. У гостиницы он спешивается, закатывает велосипед в кусты — и просто оставляет его там.

Он уже несколько раз так делал — во все свои предыдущие разведвыходы. Время выбрано не случайно: солнце скрылось за горизонтом в 20:13, и к 21:15 в районе горнолыжного склона спортивного комплекса «Уктус» уже сгустилась темнота. А это значит, что его никто не увидит, ну а если даже увидят — опознать не смогут.

Знакомой дорогой, мимо беседки, в которой гуляет компания отдыхающих, он идет сначала по улице Прониной к жилому комплексу, а оттуда — к склону горы, к знакомой почти всем местным жителям тропинке. Вступив на нее, он снимает рюкзак, достает винтовку, включает целеуказатель, затем надевает на голову прибор ночного видения и включает его.

Кадр: Новости Шеремета Девять с половиной / YouTube

Рюкзак за спину, винтовку в руки — и вперед. До вершины — 18 минут обычным шагом, но он идет медленно, стараясь не шуметь, представляя себя разведчиком в глубоком тылу врага. По дороге он должен еще раз проверить оружие — не сбилась ли наводка.

Он на секунду останавливается, вскидывает винтовку, видит красный круг на стволе отстоящей от него березы — и дважды быстро нажимает на спусковой крючок. Раздаются два глухих удара, и в дереве появляются две пробоины — примерно на высоте человеческого роста. Ровно в середине целеуказателя.

Звук выстрела почти не слышен — как будто кто-то щелкнул пальцами. Оружие исправно и к бою готово. Надо не забыть, что теперь в барабане — девять пуль. На вершине он оказывается ровно в 21:46 — как и планировал. Останавливается, осматривается — и сразу видит на склоне две фигурки, явно женские.

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Девушки сидят метрах в ста ниже него и отлично различимы. Он знает, что на столбе на склоне установлена камера видеонаблюдения: в прибор ночного видения хорошо заметен сноп инфракрасного света от ее прожектора, не видимый простым глазом. Но до столба — 75 метров, и смотрит камера чуть в сторону.

Эти две фигурки — его цель. Он не сомневается в этом — девушки сидят на открытом месте, в нескольких метрах от опушки леса, спиной к нему. Идеальная для его задачи позиция. И теперь они не девушки, а две мишени — правая и левая. Хотя сами этого и не знают. Мишень — вещь обезличенная, тренировочная, так думать надо. Только так.

Выстрелы на горе

Почти час он крадучись спускается вниз. Часто останавливается и настраивает себя — эксперимент должен быть закончен, сомнений быть не должно. Только в 22:34, сильно выбившись из собственного графика, он оказывается в той точке, которую наметил, — в редколесье за спиной мишеней, чуть правее и чуть выше. До правой — восемь, а до левой — девять метров.

16 минут он стоит, глядя на девушек, рассматривая пятно целеуказателя на затылках. У них играет негромкая музыка, сами они о чем-то оживленно беседуют, но он не вслушивается в разговор. Он настраивает себя.

Вдруг девушки придвигаются друг к другу и делают селфи — вспышка лампочки на телефоне на несколько секунд сбивает картинку, и, когда изображение стабилизируется, он видит, что они как сидели, так и сидят — в метре друг от друга.

За шесть секунд он делает шесть выстрелов: три в правую мишень, три в левую. Первая падает сразу и не подает признаков жизни, вторая, оказавшись на земле, переворачивается на спину и закрывается от неведомой беды коробкой из-под пиццы. Он быстро подходит, наводит оружие в центр этой коробки и ждет — вслепую стрелять непрофессионально.

Через 15 секунд лежащая опускает коробку, и он делает контрольный выстрел в голову. Хорошо слышен звук удара.

Теперь — надеть перчатки. Он спешит, и левая рвется почти пополам — а запасную пару он не взял. Пальцы все закрыты, но держится она плохо. Обрывок нельзя обронить, поэтому он заправляет его под остатки перчатки — чтобы чувствовать. Секунда — он хватает телефон, выпавший у первой жертвы, нажимает на экран и останавливает музыку.

Затем волоком оттаскивает тела в лесополосу, возвращается, хватает рюкзаки девушек и несет их туда же, третьей ходкой переносит пиццу и две бутылки вина — полную и початую. Затем — контрольный выстрел в головы. Наклоняется, прикладывает большой палец хозяйки айфона к сенсору — аппарат разблокирован.

На последнем фото — только они, симпатичные и молодые, — за спиной кромешная темнота, и никого не видно. Телефон летит в сторону: есть шанс, что его не найдут, но забирать нельзя — и улика опасная, и по перемещению могут отследить направление, куда убийца собирается отходить.

Во время седьмой ходки вдруг вспоминает, что надо осмотреться, — и видит, как от нижней беседки к нему поднимаются две фигуры, мужская и женская Неужели заметили? Нет, остановились метрах в ста от него и самозабвенно целуются. Но надо срочно уходить!

Знакомой тропинкой — сначала вверх по склону, потом вниз. Натоптано здесь хорошо, его след выделить невозможно — тем более, что ни одной вещи он не оставил и всего касался в перчатках.

Уже через 10 минут он переваливает за гребень и спешит вниз. Перед асфальтом останавливается, убирает оружие и прибор ночного видения в рюкзак. Через 20 — садится на велосипед. Ехать надо не спеша, по дороге подумать, что еще надо сделать. Выбросить перчатки! Останавливается — и бросает их в кювет.

В 23:26 он в гараже. Велосипед убран, на его телефоне нет неотвеченных вызовов, есть одно пропущенное сообщение в WhatsApp — но это не страшно, скажет, что не слышал. Косвенное доказательство алиби — пишет жене сообщение «из гаража иду домой».

Затем — отделить ствол, оружие пока оставить в гараже, забрать использованный барабан. Закрыть гараж — и идти спать. По дороге, проходя по Базовому переулку, с моста бросает в реку использованный ствол и пустой барабан — он тоже мог оставить следы на пульках и хранить его — опасно.

Могут и ночью, но вряд ли — скорее всего, утром в воскресенье, часов в восемь или в девять. Все-таки учебный склон Уктуса — место оживленное, особенно в выходные.

В своих расчетах он немного ошибется — девушек найдут в 10:11 на следующий день грибники, коротким путем возвращавшиеся домой. Одна из них — мертва, а вторая хоть и без сознания, но дышит. Судя по описаниям, это та, в которую он стрелял второй. Ну и что, опознать его она не сможет — смотрела снизу вверх, лицо его было закрыто маской и прибором ночного видения, да и темно было.

Впрочем, через неделю девушка умерла. Так и не выйдя из комы.

Смерть в «месте силы»

Грибники, нашедшие тела, сразу вызвали скорую помощь: одна из девушек тяжело хрипела и шевелила ногой. Практически одновременно сообщение поступило в полицию, и уже к половине одиннадцатого 26 августа на склоне начала работать следственно-оперативная группа.

Личности погибших установили быстро: в рюкзаках у каждой были паспорта.

Как говорит полковник юстиции Сергей Мальцев , руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Свердловской области, погибшие девушки очень любили проводить досуг «в местах силы» — там, где, по их словам, от одних пейзажей в душу вселяется сила.

Солтановой и Кузнецовой нравился активный отдых: на реку Чусовая, порог Ревун и озеро Таватуй они ездили и вдвоем, и вчетвером, со своими молодыми людьми.

Анализ телефонных переговоров показал, что с пяти вечера той субботы они разговаривали только между собой, за единственным исключением: Ксения заказала пиццу, которую должны были доставить к шлагбауму Уктусского комплекса, и самые последние соединения были с курьером.

Преступление моментально вызвало широкий общественный резонанс: обе девушки пользовались любовью, практически не имели врагов, а преступление имело внешние признаки заказного — активно распространялась информация, что неизвестный стрелял из пистолета с глушителем.

К тому же Ксения работала в банке, в отделе претензий, и готовила материалы для судов по взысканию просроченной задолженности. Местные СМИ практически еженедельно выпускали материалы о преступлении, в которых требовали как можно быстрее найти убийцу.

«Врачи не думали о раскрытии преступления»

На месте происшествия нашли две пули, а еще шесть обнаружили в телах. Практически сразу эксперты сказали, что убивали девушек из пневматической винтовки калибром 0,25 дюйма, или 6,35 миллиметра. Причем ствол имеет 12 правых нарезов, сделанных, скорее всего, в кустарных условиях: поля были неровными ни по ширине, ни по глубине, то есть оставляли очень характерный след.

Но неожиданно высокой оказалась энергия выстрела — повреждения практически не отличались от аналогичных из огнестрельного оружия. Была даже версия: пули от пневматики вставили в пороховой патрон, чтобы запутать экспертов. Была назначена специальная экспертиза, которая установила — ни на телах, ни на одежде, ни на пулях нет остаточных следов пороха.

страница Алексея Александрова во «ВКонтакте»

Любое огнестрельное оружие регулярно проходит контрольный отстрел и образцы пуль и гильз есть в специальных базах данных. А вот пневматическое оружие не регистрируется — и сравнивать имеющиеся пули просто не с чем.

Екатеринбург — хоть и город-миллионник (в нем, по официальным данным, проживает почти полтора миллиона человек, а фактически — более двух с половиной миллионов), и считается столицей Урала, но камер видеонаблюдения в районе преступления в то время почти не было. Следователям пришлось искать записи в частных организациях.

Сам горнолыжный комплекс установил камеры по склону, и они были снабжены инфракрасными прожекторами. Нашли камеры и на фасадах жилых комплексов, мимо которых нельзя было не пройти. Выяснится, что само преступление попало на видео, но установить личность убийцы тогда не удалось.

Первые часы и дни работы следователей и оперативников никаких положительных результатов не принесли: на месте происшествия так и не были обнаружены следы, которые могли бы указать на убийцу. Правда, на вещах погибших криминалисты нашли несколько следов, содержащих ДНК, — но все они принадлежали медикам, которые оказывали помощь раненой Наталье и констатировали смерть Ксении.

«Пневматика оказалась неизведанной территорией»

Уже первая неделя следствия показала: никаких явных улик убийца не оставил. Были отработаны все стандартные версии, и почти все они не подтвердились. Даже предположение, что девушек убили по ошибке, опровергалась временем, в течение которого неизвестный следил за ними.

Дело было передано в Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Свердловской области — в руки наиболее опытных следователей. Информацию о том, что оружие использовалось пневматическое, держали в тайне — именно эта деталь могла привести к убийце.

Одновременно Сергей Мальцев начал допрашивать мастеров, специализирующихся на продаже запчастей к пневматическому оружию, и опытных любителей-оружейников.

Изучив материалы, они быстро пришли к схожим выводам: для убийства использовался самодельный ствол, изготовленный из китайской заготовки и установленный на заводской механизм РСР — пневматического оружия с предварительной накачкой.

Был проведен следственный эксперимент: пригласили группу активистов Уральского регионального стрелкового клуба с их личными пневматическими винтовками и предложили в схожих условиях произвести с дистанции восемь метров шесть выстрелов по двум мишеням, установленным в метре друг от друга.

Так круг потенциальных подозреваемых сузился еще больше. Попутно проводили и другие следственные действия. Например, следователи собрали разные приборы, которые помогают видеть в темноте: фонарики выключенный и включенный, коллиматорный прицел, тепловизор, ночные оптические прицелы, активный и пассивный, смартфон, экстрим-камеры типа GoPro

И убедились — аналогичный люминесцентный след на записи оставляет матрица прибора ночного видения, работающего в пассивном режиме.

Одновременно следователи запросили полный список пневматического оружия калибра 6,35 миллиметра, стволы которого имеют 12 правых нарезов, — и с удивлением обнаружили, что в нашей стране такого единого списка нет: он просто не предусмотрен законом. Пришлось запрашивать все центры сертификации — это оказалось самой долгой работой.

Первый запрос был отправлен 10 октября 2018 года, через 46 дней после расстрела, а последний ответ пришел 16 марта 2020 года, когда уже убийца дал признательные показания. Как выяснилось, из более чем 150 наименований винтовок только 22 имеют 12 нарезов — но ни одна из них не совпала с оружием, из которого расстреляли Ксению и Наталью.

«В спину он стрелял уверенно»

Среди современных методов расследования преступлений особняком стоит один: создание психотипического портрета преступника. Для нашей страны метод во многом новаторский, и до сих пор значительная часть криминологов относится к нему, мягко говоря, насторожено.

Но в первые месяцы после преступления, когда еще было непонятно, какой из следов приведет к убийце, Сергей Мальцев решил попробовать и этот путь.

Специалисты Свердловской областной психиатрический больницы эту версию подтвердили. Уже после ареста убийцы выяснится — все выводы криминалистов-психологов оказались точны.

Таким образом к весне 2019 года следствие знало, что надо искать: пневматическую винтовку с предварительной накачкой, самодельный ствол, имеющий 12 правых нарезов, немецкие пули Haendler & Natermann типа Spitzkugel, или Barracuda, и прибор ночного видения с креплением на голову.

Причем все это должно быть у одного человека. И этот человек должен отвечать ряду психологических требований: уметь работать руками, иметь высшее образование, быть официальным владельцем охотничьего оружия, родиться (или долгое время жить) в Екатеринбурге и при этом в повседневной жизни оставаться аутсайдером.

В поле зрения следственной группы попали больше четырех с половиной тысяч человек. И каждого из них надо было проверять Многих — допрашивать, и по несколько раз.

К первой годовщине со дня расстрела в поле зрения следствия попал участник форума под ником Kaufman. При регистрации он указал следующие данные: Казанцев Дмитрий Григорьевич, 04.09.1980. Род занятий — конструирование, интересы — программирование. Первая же проверка показала: человека с такими данными в мире нет и не было.

Как объясняет Сергей Мальцев, 19 августа 2018 года, за шесть дней до преступления, таинственный Kaufman на оружейном форуме в теме «Настройка полуавтомата Крюгерган» задал вопрос: «Ребята, вот у меня десять выстрелов с одной мощностью, потом 1-2 выстрела — мощность пропадает, потом снова все нормально».

В очередной раз к делу подключили криминалистов. Они быстро выяснили, что Kaufman (правда, под другими данными) есть не только на других оружейных форумах, но и на YouTube. Там он среди прочего выложил ролики, снятые с квадрокоптера, на которых запечатлен тренировочный спуск Уктусского горнолыжного комплекса — и место преступления, и склон, по которому уходил стрелявший.

Начали анализировать активность этого человека в разных темах, и заметили, что он в 2015 году на форуме нашел и купил у бывалого охотника из Уфы прибор ночного видения с креплением на голову, часто вступал в дискуссии о модернизации пневматического и охотничьего оружия и даже выкладывал фотографии из походов — с PCP-винтовкой в руках.

Наконец, на сайте Avito криминалисты обнаружили, что этот Kaufman опубликовал объявление о продаже пистолетной рукояти для охотничьего ружья МР-153 и указал для связи номер мобильного телефона — правда, зарегистрированный на подставное лицо.

В 2011 году он окончил с отличием Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) по специальности «педагог профессионального обучения».

Там же Александров получил и второе высшее образование по специальности «технологическая подготовка машиностроительного производства», а потом освоил еще одну специальность: «современное управление организацией».

Рано утром 9 декабря 2019 года следственно-оперативная группа встретила гражданина Александрова при выходе из подъезда и предъявила ему постановление суда об обыске — по подозрению в убийстве двух человек.

«С задержанием согласен, подозрения признаю»

У подъезда дома на Авиационной улице Александрова встречали специально: было известно, что в квартире у него только легального оружия — три ружья, в том числе, и гладкоствольная «Сайга», что вместе с ним проживают жена и совсем маленький ребенок, сын 2016 года рождения. Боялись, что подозреваемый может оказать сопротивление.

Через десять минут следователи открыли шкаф в квартире Александрова — и на них буквально вывалился целый арсенал, в том числе — Krugergun mod. PAshka cal.25. Там же был инфракрасный целеуказатель, прибор ночного видения с креплением на голову и квадрокоптер.

Проверка на полиграфе показала: Александров знает об убийстве гораздо больше, чем хочет показать. В том числе он располагает информацией о калибре и типе оружия, о точном месте попадания пуль, количестве выстрелов и о том, куда и как были перемещены тела. Кроме того, полиграфолог сделал вывод, что вся информация об убийстве «получена путем личного восприятия в момент совершения преступления».

Еще во время проверки на «детекторе лжи» Александров понял, что обмануть прибор ему не удалось. И поэтому уже через несколько минут в кабинете следователя стал давать подробные показания о том, как готовил убийство.

«Гадодейство — процесс увлекательный»

И на следствии, и в суде сам Александров рассказывал, что на убийство пошел якобы из-за издевательств, которые терпел в школе и в училище: его избивали, унижали, у него отбирали деньги более крепкие одноклассники и однокурсники. Учился он в специальном коррекционном классе, в армию его не призвали «по психической» статье.

На суде он активно и с удовольствием говорил об этом, стараясь добиться даже не снисхождения — признания невменяемым.

Александров просил провести новую психолого-психиатрическую экспертизу и до самого последнего момента надеялся, что это произойдет. Когда же во время оглашения приговора стало окончательно понятно, что это не получилось, то убийца буквально потерял сознание, из-за чего судья вынужден был прерваться и объявить перерыв на 40 минут.

Следствие проверяло эту версию. Действительно, учился Александров в классе для детей с задержкой психического развития — но в ходе следствия выяснилось, что особой задержки у него не было, просто учиться в этом классе было проще, и родители настояли, чтобы сын ходил именно туда.

Во время следствия были допрошены педагоги, которые хорошо помнили Александрова, но каких-то чрезвычайно значимых конфликтов назвать не смогли. По мнению проводящих экспертизы психологов-психиатров, все слова Алексея о перенесенных унижениях — это не правда, а придуманная и тщательно отрепетированная речь, направленная на снижение вины.

На жестком диске компьютера Александрова были обнаружены множество книг по модификациям пневматического оружия, следопытству, наставления разведчику по передвижению в условиях ограниченной видимости, справочники по маскировке и партизанским действиям. А также учебники по криминалистике, в том числе — самые новые, описывающие порядок и практику сбора вещественных доказательств, методы получения доказательств на цифровых носителях.

Эксперты установили, что все эти файлы открывались и перечитывались много раз.

О нем Александров говорить не стал, заметив, что не помнит такого — но опять-таки эксперты утверждают, что файл этот много раз открывался и редактировался. По сути, «Гадодейство» — учебник для желающего остаться безнаказанным убийцы, набор тезисов, которые надо строго соблюдать.

Его единственный близкий друг на допросе рассказал, что Александров много раз говорил: «Я хочу испытать оружие на человеке». Ради этого он выбрал пневматику — она практически не идентифицируется. Поэтому он заменил штатный ствол на сделанный кустарно и сразу после расстрела выкинул его.

Отсюда — и медицинские перчатки, и уничтоженные одежда и обувь. Кстати, если еще накануне 25 августа Александров спокойно обсуждал со своим другом опыты по совершенствованию пневматического оружия, то уже 26 числа он стал раздражаться на любые вопросы об этом. И даже бросал трубку.

К сожалению, этот его единственный друг во время следствия и суда находится на лечении в психоневрологическом интернате — и, хотя считается дееспособным, но показания его суд во внимание не принял. Хотя первый, кому после убийства позвонил Александров, — это именно он.

Безусловно неординарный человек, Александров сделал хорошую карьеру на заводе имени Калинина: он начал работу инженером-технологом в механо-сборочном цехе, но быстро стал расти и накануне совершенного им убийства, в 2018 году, по рекомендации начальства был переведен в конструкторское бюро — это считается повышением.

Его способности проявились во время производства специальных комплексов зенитно-ракетных систем: он остроумно и безошибочно писал программы для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Весь завод знал, что у себя в гараже он «из ничего» собрал станок с ЧПУ, который работал без перебоев.

Люди, знакомые с Александровым, отзывались о нем с уважением и считали выдающимся специалистом. Но те, кто общался с ним чаще, называли его иначе — «странный он какой-то». Маленький пример: сразу после обыска его супруга уничтожила в телефоне всю переписку с ним (ее пришлось восстанавливать экспертам).

И за все время следствия и суда она ни разу не обратилась за разрешением на свидание.

«Я просто хотел попросить у каждой прощения»

Эксперты, изучавшие компьютеры и телефоны Александрова, обнаружили несколько странных вещей.

Во-первых, он, принимавший активное участие в самых разных дискуссиях на разных форумах, ни одного раза не высказался в обсуждении убийства на склоне горы Уктус, хотя в Свердловской области эта тема была одной из самых горячих. При этом в специальной папке на жестком диске лежали копии абсолютно всех сообщений об этом преступлении и о ходе его расследования. Такое поведение для Александрова не характерно.

Во-вторых, в другой папке были обнаружены планы всех кладбищ Свердловской области. И пометки об их планомерном обследовании. Александров после убийства узнал фамилии девушек и начал искать их могилы — не зная, что обеих похоронили в других регионах России, там, где они родились. Вечером и ночью он брал тот самый прибор ночного видения, приезжал на кладбище и планомерно, ряд за рядом, обходил погост, не пропуская ни одного памятника.

«Я просто хотел сесть на могилке и попросить у каждой прощения», — признался он на следствии.

Признался — и заплакал.

Расследование уголовного дела об убийстве на склоне горы Уктус будет иметь серьезные последствия для всех любителей пневматического оружия: в дополнение к уже принятым поправкам, обязывающим владельцев регистрировать пневматическое оружие в Росгвардии , готовятся новые реформы.

Алексей Александров совершенно свободно приобрел некое механическое изделие, которое называют приводом к PCP-винтовке, хотя оно по сути представляет оружие без ствола, и которое даже по закону не требует регистрации. Ствол он приобрел отдельно — формально как предмет, находящийся в свободном обороте.

Из этого Александров собрал винтовку, мощность которой превышает 46 джоулей.

Между тем убийство на горе Уктус — не первое преступление, совершенное с использованием кустарно изготовленной или «доработанной» пневматики. Известно о многочисленных случаях, когда владельцы «духовушек» стреляют по прохожим из окон и с балконов, догхантеры активно используют пневматику для отстрела беспризорных собак.