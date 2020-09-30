На месте разлива топлива на Таймыре введён режим ЧС

"Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной. Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов.