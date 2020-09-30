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На месте разлива ГСМ на реке Хатанга в Красноярском крае ввели режим ЧС 

ТАСС и ещё 8 47 минут назад
На месте разлива топлива на Таймыре введён режим ЧС
Фото: РИА Новости
Режим ЧС муниципального характера введен в районе разлива нефтепродуктов на реке Хатанга на севере Красноярского края, где, по сообщению прокуратуры, 27 сентября вылилось около одной тонны ГСМ. Об этом в среду сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.

"Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального района ситуация по аварийному разливу сырой нефти на территории села Хатанга признана чрезвычайной. Разлив топлива произошел при перекачке его с танкера "Ленанефть-2060" на склад нефтепродуктов.

С целью принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС, ее зоной определена территория разлива", — сообщила пресс-служба.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Красноярский Край
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