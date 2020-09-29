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Напугавший девушку вольером с акулами блогер попал на видео 

Алевтина Жаркова 36 минут назад
Блогер Джон Шепф (John Schoepf) жестко подшутил над своей девушкой. Во время отдыха в Мексике молодой человек столкнул свою возлюбленную в закрытый вольер, напугав при этом, что рядом есть акулы. После того, как молодой особе помогли выбраться из воды, с ней едва не случилась истерика.
Пранк-видео Шепф опубликовал в своем аккаунте в TikTok, оставив шутливое, по его мнению, сообщение:

«Когда твоя девушка боится акул, и вы толкаете ее в бассейн с акулами».

Однако не все пользователи соцсети оценили юмор блогера. Многие из них сочли подобный поступок жестоким и унизительным по отношению к даме сердца. И в следующем ролике он был вынужден оправдываться за свою проделку.
Происшествия , Видео , Мексика
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