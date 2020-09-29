Уктусский стрелок упал в обморок в зале суда 

Обвиняемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус в Екатеринбурге инженер завода имени Калинина Алексей Александров потерял сознание в зале суда. 29 сентября ему должны вынести приговор по громкому делу. Стоит отметить, что также в обморок упала одна из присутствующих на заседании журналисток.

В процессе в настоящее время объявлен перерыв, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском областном суде.

Стоит напомнить, 35-летнего екатеринбуржца обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Согласно материалам уголовного дела, в августе 2018 года на учебном склоне ГСК "Уктус" по улице Зимней в Екатеринбурге обвиняемый застрелил двух девушек. Одна из них погибла на месте, вторая скончалась в медицинском учреждении.

Обвинение требует для Александрова пожизненное заключение.