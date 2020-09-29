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Под Самарой жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт 

RT на русском и ещё 4 28 минут назад
Cамолет совершил жесткую посадку под Самарой
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Самарой в районе села Семёновка, находившийся на борту пилот госпитализирован.

«Поступило сообщение о жёсткой посадке двухместного легкомоторного самолёта в 1 км южнее н.п. Семеновка м.р. Кинель-Черкасский», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Согласно предварительным данным самолёт совершил жёсткую посадку при попытке взлёта.
Пилот был доставлен в Кинель-Черкасскую ЦРБ.
Жертв и разрушений на земле нет.
Ранее в Нижегородской области легкомоторный самолёт совершил падение в Волгу.
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Происшествия , МЧС , Самара
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