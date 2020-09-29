Cамолет совершил жесткую посадку под Самарой

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку под Самарой в районе села Семёновка, находившийся на борту пилот госпитализирован.
«Поступило сообщение о жёсткой посадке двухместного легкомоторного самолёта в 1 км южнее н.п. Семеновка м.р. Кинель-Черкасский», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Согласно предварительным данным самолёт совершил жёсткую посадку при попытке взлёта.
Пилот был доставлен в Кинель-Черкасскую ЦРБ.
Жертв и разрушений на земле нет.
Ранее в Нижегородской области легкомоторный самолёт совершил падение в Волгу.