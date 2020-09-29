Под Самарой рухнул легкомоторный самолет

Под Самарой
потерпел крушение двухместный легкомоторный самолет. Инцидент произошел утром во вторник, 29 сентября, в километре от поселка Семеновка Кинель-Черкасского района. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Отмечается, что на борту находился 62-летний мужчина, который в результате крушения самолета получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу врачи скорой помощи.
Самолет получил механические повреждения, возгорания воздушного судна не произошло. На земле жертв и разрушений нет.
В настоящее время обстоятельства и причины падения устанавливаются.
Ранее сообщалось, что черные ящики извлекли из-под обломков Ан-26 под Харьковом. Отмечается, что бортовые самописцы будут в ближайшее время расшифрованы.