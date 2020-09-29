Учительница пришла на урок с топором

Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведётся проверка, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве образования региона.

"Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы в Охе рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка", — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.

Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся 2 класса, она рассказала, что её сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала из пакета топор после того, как её сын ошибся в ударении при чтении.