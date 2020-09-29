Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

На Сахалине учительница литературы пришла к второклассникам с топором 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Учительница пришла на урок с топором
Фото: РИА Новости
Учительница литературы в сахалинском городе Оха пришла на урок к второклассникам с топором, ведётся проверка, сообщили РИА Новости во вторник в министерстве образования региона.

"Информация об инциденте, произошедшем в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы в Охе рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка", — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что считают недопустимым использование наглядного пособия в таком виде.
Накануне в СМИ появилось обращение матери одного из учащихся 2 класса, она рассказала, что её сын боится ходить в школу из-за учительницы, которая принесла в класс топор. По словам матери, учительница достала из пакета топор после того, как её сын ошибся в ударении при чтении.
В свою очередь проверку по данному факту начал и охинский отдел прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении Названы необычные признаки приближающегося инсульта Названы необычные признаки приближающегося инсульта
Комментарии 2
Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Оха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Москву готовят к новому карантину
Москву готовят к новому карантину
«Она уже еле ходит, жалко»
«Она уже еле ходит, жалко»
Видео
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
01:44
Появилось видео мастер-классов спецназа ЦВО
Армия
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
00:51
Опубликовано видео учения экипажей Ми-24
Армия
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
01:15
Последствия пожаров в Воронеже попали на видео
Происшествия
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
01:55
Десятки раненых в Карабахе попали на видео
Происшествия
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
06:14
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Армия
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение