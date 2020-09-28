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Жену российского главврача нашли мертвой со следами пыток

Lenta.ru
1 час назад
Главврач искитимской районной больницы, вернувшись домой с охоты, нашел супругу мертвой и со следами пыток. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник близкий к следствию.
Жену главврача нашли мертвой со следами пыток
Фото: страница Людмила Кайгородовой на «Одноклассниках»страница Людмила Кайгородовой на «Одноклассниках»
По предварительным данным, в дом врачей пробрались грабители и, увидев спящую хозяйку, стали ее избивать, чтобы узнать, где хранятся ценности.
У 66-летней погибшей, которая более 30 лет проработала в медицине, было изуродовано лицо и сломана нижняя челюсть. Руки и ноги женщины были связаны поясом от халата и бельевой веревкой.
Из дома пропали ювелирные изделия, норковая шуба и сейф, в котором хранилось десять тысяч евро и 500 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, сопряженное с разбоем». Расследования поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России..
Происшествия,СКР,Комсомольская правда,
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