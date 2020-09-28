Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россиянин убил соседа из-за огорода 

Lenta.ru 42 минуты назад
Россиянин убил соседа из-за огорода
Фото: РИА Новости
В деревне Большие Яуши (Республика Чувашия) 56-летний местный житель не поделил с соседом подъезд к огороду. В результате конфликта он убил односельчанина. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
Мужчина обвинил своего соседа в невозможности проезда к огороду, так как тот перекрыл его своим участком. Односельчанам не удалось найти компромисс. В результате тот, кто не мог добраться до грядок, нанес своему соседу ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался.
Злоумышленника задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей и дает показания. В ближайшее время правоохранительные органы выяснят все обстоятельства произошедшего и проведут судебные экспертизы. О том, какой срок грозит злоумышленнику, не сообщается.
В сентябре 2020 года жительница города Рассказово (Тамбовская область) объявила войну своему соседу. Женщина обвинила мужчину в том, что он постоянно жарит рыбу, запах которой доставляет ей дискомфорт. Она жаловалась на соседа его родственникам, а также обращалась в полицию и местную администрацию. Однако проблема не решилась.
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана» Эрдоган призвал покончить с «оккупацией Арменией территории Азербайджана» Навальный подтвердил встречу с Меркель в берлинской клинике Навальный подтвердил встречу с Меркель в берлинской клинике
Комментарии
Происшествия , МВД , Чувашская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Попова назвала характерное свойство коронавируса
Попова назвала характерное свойство коронавируса
Володин рассказал о сэкономленном Госдумой 1 млрд рублей
Володин рассказал о сэкономленном Госдумой 1 млрд рублей
В гостинице в Москве нашли мертвым топ-менеджера
В гостинице в Москве нашли мертвым топ-менеджера
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение