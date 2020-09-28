В гостинице в Москве нашли мертвым топ-менеджера 

В московской гостинице «Украина» обнаружили тело топ-менеджера нефтегазовой компании Дмитрия Красюка, пишет «Комсомольская правда»

48-летний Красюк занимал должность первого заместителя генерального директора компании «Вега-Газ», которая занимается установкой автоматических систем на газопроводах.

Красюк несколько дней проживал в отеле. По словам персонала, он злоупотреблял алкогольными напитками. Тело топ-менеджера обнаружил его лечащий врач. По оценкам экспертов, мужчина к этому моменту был мертв около 12 часов. Признаков насильственной смерти на теле Красюка не нашли.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства смерти топ-менеджера.

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