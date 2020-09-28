Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В гостинице в Москве нашли мертвым топ-менеджера 

Вероника Полынина 59 минут назад
В гостинице в Москве нашли мертвым топ-менеджера
Фото: РИА Новости
В московской гостинице «Украина» обнаружили тело топ-менеджера нефтегазовой компании Дмитрия Красюка, пишет «Комсомольская правда».
48-летний Красюк занимал должность первого заместителя генерального директора компании «Вега-Газ», которая занимается установкой автоматических систем на газопроводах.
Красюк несколько дней проживал в отеле. По словам персонала, он злоупотреблял алкогольными напитками. Тело топ-менеджера обнаружил его лечащий врач. По оценкам экспертов, мужчина к этому моменту был мертв около 12 часов. Признаков насильственной смерти на теле Красюка не нашли.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства смерти топ-менеджера.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 18 июля в номере пятизвездочного отеля в Москве обнаружили тело блогера Анны Амбарцумян. В крови погибшей нашли следы четырёх наркотиков.
Происшествия , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлена причина смерти дочери Конкина
Установлена причина смерти дочери Конкина
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение