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Россиянин ударил 13-летнего школьника битой по ноге 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин ударил 13-летнего школьника битой по ноге
Фото: РИА Новости
В Кандалакше Муршманской области местный житель ударил 13-летнего школьника битой по ноге. Ребенок вместе с другом катался по тротуару на самокате, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
По информации агентства, к детям подошла женщина и сделала им замечание. Они проигнорировали ее слова и продолжили кататься на самокатах, после чего женщина позвала своего мужа. Тот вышел с битой и ударил ей по ноге мальчика 2007 года рождения. В МВД отметили, что изначально «мужчина хотел ударить по самокату».
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Саранске местный житель открыл стрельбу по детям, которые бегали по крышам гаражей. Он сделал им замечание, после которого завязался спор. Один ребенок получил травму.
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Происшествия , МВД , РИА Новости
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