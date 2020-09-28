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«Прятался в кустах». В Петербурге депутата задержали за убийство 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 52 минуты назад
«Прятался в кустах»: депутата задержали за убийство
Фото: komarovo.spb.ru
Муниципального депутата Игоря Шокина задержали за убийство 61-летней супруги в поселке Комарово Курортного района Петербурга, пишет «Свободная пресса».
По его словам, депутат мог убить жену из-за ссоры во время распития алкогольных напитков. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, народный избранник прятался от полицейских в кустах недалеко от дома.
Шокин избрался в муниципальное образование «поселок Комарово» как самовыдвиженец в прошлом году. Сейчас следователи решают вопрос об избрании депутату меры пресечения и предъявлении обвинения.
Петербург в последнее время часто становится местом шокирующих преступлений. На прошлой неделе мужчина, ловивший рыбу в реке Екатерингофке, обнаружил мешок с останками человека. Находку направили на экспертизу.
В конце июля в одной из квартир в центре северной столицы было обнаружено расчленённое тело украинского рэпера Энди Картрайта СМИ сообщали, что в полицию о его смерти заявил адвокат, к которому обратилась жена музыканта Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть причину смерти и расчленила его Наконец, в ноябре минувшего года в городе на Неве у набережной реки Мойки из воды вытащили доцента Олега Соколова. Он пытался утопить рюкзак, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже ему было предъявлено обвинение в убийстве его аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его также связывали романтические отношения.
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Происшествия , Криминал , Анастасия Ещенко , Олег Соколов , РИА Новости , Санкт-Петербург
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