«Прятался в кустах»: депутата задержали за убийство

Муниципального депутата Игоря Шокина задержали за убийство 61-летней супруги в поселке Комарово Курортного района Петербурга, пишет «Свободная пресса».
По его словам, депутат мог убить жену из-за ссоры во время распития алкогольных напитков. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, народный избранник прятался от полицейских в кустах недалеко от дома.
Шокин избрался в муниципальное образование «поселок Комарово» как самовыдвиженец в прошлом году. Сейчас следователи решают вопрос об избрании депутату меры пресечения и предъявлении обвинения.
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