«Прятался в кустах»: депутата задержали за убийство

Муниципального депутата Игоря Шокина задержали за убийство 61-летней супруги в поселке Комарово Курортного района Петербурга , пишет «Свободная пресса».

По его словам, депутат мог убить жену из-за ссоры во время распития алкогольных напитков. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, народный избранник прятался от полицейских в кустах недалеко от дома.

Шокин избрался в муниципальное образование «поселок Комарово» как самовыдвиженец в прошлом году. Сейчас следователи решают вопрос об избрании депутату меры пресечения и предъявлении обвинения.

Петербург в последнее время часто становится местом шокирующих преступлений. На прошлой неделе мужчина, ловивший рыбу в реке Екатерингофке, обнаружил мешок с останками человека. Находку направили на экспертизу.