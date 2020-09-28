Таксист распылил газ в лицо пассажирам с ребенком

Московский таксист распылил газовый баллончик в глаза пассажиров с ребенком после перепалки с мужчиной, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, между ним и водителем произошел конфликт, из-за чего таксист остановил машину и использовал баллончик против мужчины.
Сообщается, что часть жидкости попала на двух других пассажиров — жену мужчины и ребенка.
В свою очередь, водитель обвинил клиентов в нападении. По его словам, мужчина набросился на него после перепалки и нанес многочисленные ушибы, а также повредил ручку задней двери автомобиля.
Обстоятельства случившегося выясняются, официального подтверждения этой информации не было.