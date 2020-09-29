Назван подозреваемый в убийстве дочери Конкина

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В отравлении дочери Владимира Конкина заподозрили ее жениха 

Lenta.ru и ещё 79 1 час назад
В отравлении Софии Конкиной, дочери актера Владимира Конкина, заподозрили ее жениха Михаила. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Раскрыта причина гибели дочери Владимира Конкина
Юлия Нитченко, адвокат семьи Конкиных, рассказала, что в крови Софии нашли алкоголь и снотворное. Эти данные юрист получила от экспертов.

«Действительно был алкоголь. Кроме того, обнаружили диазепам. Это снотворное вместе с алкоголем может привести к инсульту», — пояснила Нитченко.

Адвокат заявила, что будет рассматривать версию с отравлением девушки.
Молодого человека, с которым дочь познакомилась три месяца назад, заподозрил и сам Владимир Конкин. На похоронах Софии Михаил даже не подошел к актеру.

«Этот сожитель ушел с похорон еще до их окончания. И это тоже подозрительно», — заявила адвокат Конкиных.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в отношении фитнес-центра, в котором утонула 32-летняя София Конкина. Точную причину смерти дочери Владимира Конкина врачам не удалось установить. Образцы биоматериала были направлены на дополнительные исследования.
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Происшествия , Видео , Криминал , Владимир Конкин , София Конкина
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