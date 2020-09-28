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«Люди-то хоть свалили?»: «фильм ужасов» в Воронежской области 

Мария Иванова 1 час назад
Очевидцы сняли на видео пожары, охватившие несколько районов Воронежской области. Ролик с полностью горящим поселком опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

«На Конёвку едем, тут полыхает все пипец. Капец, как в фильмах ужасов со всех сторон все горит. Вся улица полыхает» — прокомментировала кадры с горящей улицей автор видео.

Она насчитала множество сгоревших домов и заметила всего лишь один уцелевший.

«Люди-то хоть свалили?» — задалась вопросом женщина.

Как писал «Рамблер», ранее площадь ландшафтных пожаров в Воронежской области достигла почти ста гектаров. Спасатели рассказали, что месяц засухи вкупе с постоянными ветрами высушили траву на полях и в лесу, это и привело к пожарам, которые в итоге добрались до поселков.
Информации о погибших и пострадавших пока нет.
В то же время, как отмечает РИА Воронеж, воронежские спасатели заявили, что все пожары рукотворны, большинство происходит из-за беспечности и неосторожности.

«Все очень и очень плохо. Пожарная охрана реально задыхается», — процитировало агентство спасателей.

В соцсетях в последние дни публикуют ролики, по которым понятен масштаб пожаров.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Воронежская Область
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