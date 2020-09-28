Россиянин принял друга за медведя и подстрелил его 

В Троицко-Печорском районе республики Коми охотник принял друга за медведя и подстрелил его. Об этом сообщает местный новостной портал БНК со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.

По данным ведомства, инцидент произошел на прошлой неделе. Россиянин услышал шорох в кустах и выстрелил, полагая, что там прячется медведь. Оказалось, в зарослях находился его компаньон по охоте. Пострадавший отделался травмой кисти руки.

Представители Управления Росгвардии по региону напоминают, что стрелять на шум, шорох и в условиях плохой видимости запрещено. Заряжать и разряжать оружие следует стволом вверх или в землю. Кроме того, нельзя охотиться ближе 200 метров от жилых участков.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии по ошибке выстрелил в товарища, приняв его за дикого зверя. Полиция арестовала стрелявшего и конфисковала его ружье.