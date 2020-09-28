Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россиянин принял друга за медведя и подстрелил его 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин принял друга за медведя и подстрелил его
Фото: depositphotos.com
В Троицко-Печорском районе республики Коми охотник принял друга за медведя и подстрелил его. Об этом сообщает местный новостной портал БНК со ссылкой на республиканское управление Росгвардии.
По данным ведомства, инцидент произошел на прошлой неделе. Россиянин услышал шорох в кустах и выстрелил, полагая, что там прячется медведь. Оказалось, в зарослях находился его компаньон по охоте. Пострадавший отделался травмой кисти руки.
Представители Управления Росгвардии по региону напоминают, что стрелять на шум, шорох и в условиях плохой видимости запрещено. Заряжать и разряжать оружие следует стволом вверх или в землю. Кроме того, нельзя охотиться ближе 200 метров от жилых участков.
Ранее сообщалось, что житель Малайзии по ошибке выстрелил в товарища, приняв его за дикого зверя. Полиция арестовала стрелявшего и конфисковала его ружье.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Армения оценила возможность обращения за помощью к России Армения оценила возможность обращения за помощью к России Навальный подтвердил встречу с Меркель в берлинской клинике Навальный подтвердил встречу с Меркель в берлинской клинике
Происшествия , Росгвардия , Республика Коми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
«Папа умер сегодня дома»
«Папа умер сегодня дома»
Видео
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
00:20
Купол атомной станции пытались взорвать двумя взрывами
Общество
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
00:26
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
Армия
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
00:53
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
Происшествия
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
01:27
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
Происшествия
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
02:31
Появилось видео лесных пожаров под Воронежом
Происшествия
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
00:52
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
00:20
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение