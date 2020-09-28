«Гроза инкассаторов» покончил с собой 

Грабитель Артем «Гроза инкассаторов» Ушанев покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Осенью 2019 года, как сообщал «Рамблер», 49-летний Ушанев был арестован по обвинению в нескольких нападениях на инкассаторов в 2007-2018 годах в подмосковных городах Химки и Солнечногорск. В результате одного из нападений один перевозчик денег был убит.
В августе 2020-го средства массовой информации сообщили, что Ушанев совершил неудачную попытку суицида в камере в следственном изоляторе (СИЗО) №12 в Зеленограде и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня «Московский комсомолец» сообщил, что утром грабитель убил себя в камере СИЗО №2 (