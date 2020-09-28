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Мужчина избил полицейского на Фрунзенской набережной в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Мужчина избил полицейского в Москве
Фото: ТАСС
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил участкового полицейского в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД по городу.
Инцидент произошел вечером, 27 сентября, на Фрунзенской набережной. Мужчина, по данным ведомства, вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок. Проходивший мимо участковый сделал ему замечание, после чего разгорелся конфликт.

— Нарушитель нанёс телексные повреждения участковому. Был задержан, — сообщили в столичном ГУ МВД.

Полицейского госпитализировали. Следственный комитет принял процессуальное решение в отношении правонарушителя.
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