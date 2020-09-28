Мужчина избил полицейского в Москве

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил участкового полицейского в центре Москвы . Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел вечером, 27 сентября, на Фрунзенской набережной. Мужчина, по данным ведомства, вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок. Проходивший мимо участковый сделал ему замечание, после чего разгорелся конфликт.

— Нарушитель нанёс телексные повреждения участковому. Был задержан, — сообщили в столичном ГУ МВД.