Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Губернатора Алтайского края госпитализировали с двухсторонней пневмонией 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Губернатор Алтайского края госпитализирован
Фото: ТАСС
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, у которого был ранее диагностирован коронавирус, госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства региона.

"В воскресенье, 27 сентября, Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный", — говорится в сообщении.

Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
ТАСС: последние новости
В Петербурге пассажир упал на пути в метро В Петербурге пассажир упал на пути в метро В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся группу туристов В Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся группу туристов СК начал проверку обстоятельств гибели в фитнес-центре дочери актера Конкина СК начал проверку обстоятельств гибели в фитнес-центре дочери актера Конкина
Происшествия , Политика , Виктор Томенко , Алтайский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
«Папа умер сегодня дома»
«Папа умер сегодня дома»
Видео
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
00:57
Опубликовано видео военных действий в Нагорном Карабахе
В мире Конфликты
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
03:39
Опубликовано видео «будущей битвы» США с Россией
Армия В мире
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
00:26
Пуск ракеты «Калибр» с подлодки попал на видео
Армия
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
00:53
Самолет упал в реку Волгу и попал на видео
Происшествия
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео
01:27
Бурлящая вода Черного моря в Сочи попала на видео