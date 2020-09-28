Губернатор Алтайского края госпитализирован

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, у которого был ранее диагностирован коронавирус, госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства региона.
"В воскресенье, 27 сентября, Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный", — говорится в сообщении.