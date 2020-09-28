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Мужчину ранили ножом на концерте в клубе «Алиби» в центре Москвы 

ТАСС и ещё 3 28 сентября 2020
В московском ночном клубе произошла поножовщина
Фото: depositphotos.com
Мужчина получил ножевое ранение в ночном клубе в центре Москвы, его госпитализировали. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Накануне в службу "02" из больницы поступила информация о том, что от дома 9 по Ащеулову переулку госпитализирован мужчина с колотой раной груди. "Установлено, что 27 сентября в помещении ночного клуба по указанному адресу неизвестный ранил мужчину, а затем скрылся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в клубе "Алиби" на концерте рэпера Katanacss.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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