Появилось видео лесных пожаров под Воронежом

Леса под Воронежом охвачены масштабными пожарами. Ситуацию усугубляет сильнейший шквалистый ветер, достигающий скорости 18 метров в секунду. На данный момент тушение огня сотрудниками МЧС
практически невозможно из-за ветра. Уже задействованы спасатели не только из Воронежа, но и из соседних регионов - Липецка и Тулы. Задействована вся штатная техника. По состоянию на вечер воскресенья огнем было охвачено около 70 гектаров леса. В некоторых населенных пунктах люди просто вынуждены бежать из частного сектора, а в каких-то районах жители могут только беспомощно наблюдать за огнем, полыхающим на горизонте.