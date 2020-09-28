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Появилось видео лесных пожаров под Воронежом

Вадим Дроздов
2 часа назад
Леса под Воронежом охвачены масштабными пожарами. Ситуацию усугубляет сильнейший шквалистый ветер, достигающий скорости 18 метров в секунду. На данный момент тушение огня сотрудниками МЧС практически невозможно из-за ветра. Уже задействованы спасатели не только из Воронежа, но и из соседних регионов - Липецка и Тулы. Задействована вся штатная техника. По состоянию на вечер воскресенья огнем было охвачено около 70 гектаров леса. В некоторых населенных пунктах люди просто вынуждены бежать из частного сектора, а в каких-то районах жители могут только беспомощно наблюдать за огнем, полыхающим на горизонте.
Происшествия,Видео,МЧС,
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