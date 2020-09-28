СК предъявил обвинение в мошенничестве депутату заксобрания Иркутской области Левченко 

"Андрею Левченко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Петренко.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Левченко этапирован в Москву, во вторник следствие планирует обратиться в Басманный суд для избрания меры пресечения. Обвинение по этому уголовному делу ранее было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. Он содержится под домашним арестом.

В правоохранительных органах сообщали, что Левченко, сын бывшего губернатора Иркутской области, фактически осуществляет оперативное руководство ООО "Звезда". Его задержали 28 сентября в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Дело было возбуждено в феврале 2019 года.

По данным СК, Хамуляк в октябре 2017 года предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт.

Совместно с Левченко Хамуляк заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 млн рублей. После этого они создали еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена на сумму свыше 319,6 млн рублей.

В результате Иркутской области был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей. Как сообщала Светлана Петренко, следствие устанавливает других соучастников преступления.