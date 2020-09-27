В Японии загорелось судно с русским экипажем

Судно для перевозки автомобилей Hansung с русским экипажем загорелось 27 сентября в японском порту Хаката (Фукуока) на острове Кюсю. Об этом сообщает сайт отслеживания судов FleetMoon.

Судно находилось в порту под погрузкой подержанных автомобилей. Как предполагается, одна из машин на борту загорелась.

Тушение пожара заняло свыше трех часов. Один российский моряк пострадал, у него обожжены руки, он доставлен в больницу. Грузу был нанесен значительный ущерб - сгорели или пострадали более десятка автомобилей. Hansung прибыл в порт Хаката 23 сентября из Владивостока. Судно плавает под флагом Того.