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В Японии загорелось судно с русским экипажем

Российская Газета
1 час назад
Судно для перевозки автомобилей Hansung с русским экипажем загорелось 27 сентября в японском порту Хаката (Фукуока) на острове Кюсю. Об этом сообщает сайт отслеживания судов FleetMoon.
В Японии загорелось судно с русским экипажем
Фото: ВконтактеВконтакте
Судно находилось в порту под погрузкой подержанных автомобилей. Как предполагается, одна из машин на борту загорелась.
Тушение пожара заняло свыше трех часов. Один российский моряк пострадал, у него обожжены руки, он доставлен в больницу. Грузу был нанесен значительный ущерб - сгорели или пострадали более десятка автомобилей. Hansung прибыл в порт Хаката 23 сентября из Владивостока. Судно плавает под флагом Того.
Происшествия,Пожары,Япония,
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