Взрыв прогремел в жилом доме в Тульской области

Отмечается, что в квартире повреждено остекление и смещена межкомнатная перегородка.

Ранее четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной происшествий названо нарушение эксплуатации газового оборудования, писал NEWS.ru.