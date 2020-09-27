Взрыв прогремел в жилом доме в Тульской области

Хлопок газа произошёл 27 сентября в пятиэтажном жилом доме в городе Донской в Тульской области.
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Хлопок газо-воздушной смеси в квартире на втором этаже пятиэтажного четырёхподъездного жилого дома. Пострадал один человек, хозяин. Он госпитализирован, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Отмечается, что в квартире повреждено остекление и смещена межкомнатная перегородка.
Ранее четыре человека получили травмы в Новосибирской области при двух случаях взрыва бытового газа в городах Куйбышев и Барабинск. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Предварительной причиной происшествий названо нарушение эксплуатации газового оборудования, писал NEWS.ru.