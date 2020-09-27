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Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке в Москве 

Мослента и ещё 6 19 минут назад
Рабочий погиб при обрушении котлована в Москве
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Несчастный случай произошел в столичном районе Останкинский.

«На строительной площадке по адресу: ул. Большая Марьинская, д. 19 произошло обрушение котлована. В него упал рабочий, его засыпало строймусором и землей. Человек погиб», — рассказал источник агентства.

Собеседник агентства отметил, что в связи с угрозой дальнейшего обрушения котлована тело рабочего не могут поднять. Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.
Ранее стало известно об обрушении надземного перехода в подмосковном Ступине в деревне Сидорово.
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