Стена огня: страшный пожар угрожает жителям региона РФ

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Огонь угрожает нескольким населенным пунктам.

Свыше двухсот человек борются с крупным ландшафтным пожаром в Аксайском районе Ростовской области . Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров.

Территория разбита на пять боевых участков, по состоянию на 19.30 на месте работают 59 единиц техники и 239 спасателей, сообщает региональной управление МЧС РФ

«Пострадавших нет. Площадь уточняется», — уточнили в ведомстве.

В полдень площадь пожара составляла 2400 квадратных метров.

Огонь угрожает нескольким населенным пунктам. Обстановка осложняется сильным ветром. По словам жителей Ростова-на-Дону, запах дыма чувствуется даже в городе.