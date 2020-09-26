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Стена огня: под Ростовом-на-Дону бушует сильный природный пожар 

ТК «Звезда» 1 час назад
Стена огня: страшный пожар угрожает жителям региона РФ
Фото: ТК «Звезда»
Огонь угрожает нескольким населенным пунктам.
Свыше двухсот человек борются с крупным ландшафтным пожаром в Аксайском районе Ростовской области. Огонь охватил более двух тысяч квадратных метров.
Территория разбита на пять боевых участков, по состоянию на 19.30 на месте работают 59 единиц техники и 239 спасателей, сообщает региональной управление МЧС РФ.

«Пострадавших нет. Площадь уточняется», — уточнили в ведомстве.

В полдень площадь пожара составляла 2400 квадратных метров.
Огонь угрожает нескольким населенным пунктам. Обстановка осложняется сильным ветром. По словам жителей Ростова-на-Дону, запах дыма чувствуется даже в городе.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Ростовская Область
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