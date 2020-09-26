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Стали известны подробности последнего разговора пилота разбившегося Ан-26 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты подробности последнего разговора пилота Ан-26
Фото: Reuters
Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер рассказал, что ему известны подробности последнего разговора пилота самолета Ан-26, потерпевшего крушение под Харьковом. Его слова приводит Telegram-канал Obozrevatel.ua.
«Я точно знаю, что за 45 секунд, за минуту перед падением летчик говорил с управляющим пилотом, они обсуждали возможность посадки», — сказал Кучер.
Ранее украинские спасатели достали черные ящики из-под обломков потерпевшего крушение самолета. Кучер выразил надежду на то, что они будут исследованы в ближайшее время.
"Ужасные вещи": чиновник — родным погибших в Ан-26
Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.
В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, из них 26 погибших.
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Происшествия , Харьков
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