Украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве Ан-26, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной администрации.

"Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы", — говорится на сайте обладминистрации.

По словам Кучера, родственникам придется ждать идентификации тел погибших.

"Я уже говорил об ужасных вещах. В течение длительного времени — от 2 до 3 недель — мы не сможем идентифицировать погибших. И родителям, и родственникам придется ждать. К сожалению, в рамках досудебного расследования необходимо будет устанавливать обстоятельства", — отметил Кучер.

Также он добавил, что в 20:00 (время совпадает с мск) на месте катастрофы будет проведено совещание, после которого, возможно, появится более подробная информация.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.

Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.