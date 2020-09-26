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Спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося на Украине Ан-26 — власти 

Прайм 1 час назад
«Ужасные вещи»: чиновник — родным погибших в Ан-26
Фото: РИА Новости
Украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося в Чугуеве Ан-26, сообщила в субботу пресс-служба Харьковской областной администрации.

"Председатель Харьковской обладминистрации (Алексей Кучер) отметил, что с борта самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве, уже изъяты бортовые самописцы, которые в ближайшее время будут расшифрованы", — говорится на сайте обладминистрации.

По словам Кучера, родственникам придется ждать идентификации тел погибших.

"Я уже говорил об ужасных вещах. В течение длительного времени — от 2 до 3 недель — мы не сможем идентифицировать погибших. И родителям, и родственникам придется ждать. К сожалению, в рамках досудебного расследования необходимо будет устанавливать обстоятельства", — отметил Кучер.

Также он добавил, что в 20:00 (время совпадает с мск) на месте катастрофы будет проведено совещание, после которого, возможно, появится более подробная информация.
Погибший пилот Ан-26 раскрыл матери правду о самолете
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. Погибли 26 человек. Один человек выжил. По факту крушения возбуждено дело.
Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
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