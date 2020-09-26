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Заслуженный пилот России предположил причину крушения Ан-26 

РИА Новости 2 часа назад
У пилотов Ан-26, разбившегося в Харьковской области, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом рассказал каналу "360" заслуженный пилот России Юрий Сытник.

"В принципе, посадить самолет на одном моторе можно. Хотя это небезопасно. Есть определенные нюансы", — пояснил летчик.

Он отметил, что при правильном пилотировании самолет может лететь на одном двигателе, посадок в таких обстоятельствах насчитывается больше двух десятков по России и СНГ. Если же допустить ошибку, судно "переворачивается и спиной касается земли".
Сытник добавил, что говорить о причине крушения до изучения черных ящиков преждевременно. Это может быть как отказ двигателя, так и небольшой остаток топлива. Помимо этого, могла сыграть роковую роль и неопытность курсантов.

"Если курсанты были — значит просто неподготовленные. А инструктор вовремя не вмешался. Когда запаздывание происходит более 12 секунд, то процесс необратимый. И самый опытный инструктор не сможет «вытащить» самолет", — пояснил пилот.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Госслужба ЧС обнаружили тела 23 человек, двое выжили, однако позже один из них умер в больнице. Поиски остальных продолжаются.
По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ненадлежащее исполнение экипажем служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
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Происшествия , Видео , Юрий Сытник
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