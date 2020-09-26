Юрий Сытник. У пилотов Ан-26, разбившегося в Харьковской области, был шанс безопасно посадить воздушное судно. Об этом рассказал каналу "360" заслуженный пилот России

"В принципе, посадить самолет на одном моторе можно. Хотя это небезопасно. Есть определенные нюансы", — пояснил летчик.

Он отметил, что при правильном пилотировании самолет может лететь на одном двигателе, посадок в таких обстоятельствах насчитывается больше двух десятков по России и СНГ. Если же допустить ошибку, судно "переворачивается и спиной касается земли".

Сытник добавил, что говорить о причине крушения до изучения черных ящиков преждевременно. Это может быть как отказ двигателя, так и небольшой остаток топлива. Помимо этого, могла сыграть роковую роль и неопытность курсантов.

"Если курсанты были — значит просто неподготовленные. А инструктор вовремя не вмешался. Когда запаздывание происходит более 12 секунд, то процесс необратимый. И самый опытный инструктор не сможет «вытащить» самолет", — пояснил пилот.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Госслужба ЧС обнаружили тела 23 человек, двое выжили, однако позже один из них умер в больнице. Поиски остальных продолжаются.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ненадлежащее исполнение экипажем служебных обязанностей, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

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