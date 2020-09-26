«Провокация обычная»: Ринк об «отравлении» Навального

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ринк назвал «отравление» Навального провокацией и объяснил ее цели 

РИА Новости 8 минут назад
"Отравление" Алексея Навального было провокацией, направленной на срыв строительства газопровода "Северный поток 2" и введения новых санкций против России, полагает разработчик боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк.

"Вы знаете, когда задача стояла как можно быстрее и точнее напасть на "Северный поток 2", а раз это именно для этого и делалось, то, я думаю, им аргументы не нужны были. Теперь уже после highly likely, уже не нужны какие-то аргументы", — сказал Ринк в интервью РИА Новости.

"Провокация обычная. Обычная провокация", — сказал Ринк, описывая "дело Навального".
По его словам, авторам провокации удалось добиться своего, поскольку, не предъявив никаких доказательств, они уже анонсируют против России новые санкции.
Отравление Навального: еще одна загадка
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Комментарии 2
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Леонид Ринк , МИД , ОЗХО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Раскрыто тайное прозвище Путина
Раскрыто тайное прозвище Путина
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
00:50
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
Происшествия Статьи
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
«Провокация обычная»: Ринк об «отравлении» Навального
00:54
«Провокация обычная»: Ринк об «отравлении» Навального
Происшествия
Отравление Навального: еще одна загадка
02:11
Отравление Навального: еще одна загадка
Происшествия
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение