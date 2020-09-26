Число погибших в ЧП под Харьковом выросло

«На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, двое раненых в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются», — сообщили в прокуратуре.