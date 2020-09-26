Стали известны обстоятельства трагедии в Подмосковье

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В подмосковном Домодедове подросток погиб на крыше пригородного поезда. Инцидент произошел вечером в пятницу, 25 сентября.

Трагедия случилась после того, как на крыше электрички собралась целая компания — на вагоне устроились пять человек. После смертельного инцидента двое из них сбежали с места происшествия.

Спасатели и сотрудники полиции оперативно прибыли на станцию, где случился инцидент. Движение электричек на данном направлении было временно затруднено.

В настоящее время обстоятельства и точные причины гибели юноши устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что тело человека обнаружили на крыше электрички в Домодедове. Инцидент произошел на станции Белые Столбы.