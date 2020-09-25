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Очевидец рассказал о потерпевшем крушение на Украине самолете

Lenta.ru
36 минут назад
Очевидец рассказал о потерпевшем крушение на Украине самолете Ан-26.
"Самолет горел и взрывался частями"
Фото: страница Антона Геращенко в Facebookстраница Антона Геращенко в Facebook
Подробности его беседы с RT опубликованы в Telegram-канале издания.
По словам очевидца, пожар он увидел на въезде в город Чугуев Харьковской области.
«Мы подъезжали и заметили, как там что-то еще взрывалось», — поделился он, отметив, что это было несколько последовательных взрывов.
Как рассказал собеседник издания, сначала понять, что именно горит, не удавалось.
«Потом машины начали объезжать по другой дороге уже, мы тоже объехали — и самолет лежал прямо на трассе. То есть он горел частями и взрывался тоже частями», — добавил он.
О крушении самолета стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу.
Борт разбился на расстоянии двух километров от военного аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, погибли 22 человека.
Происшествия,Катастрофы,Чугуев,Украина,
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