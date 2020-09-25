"Самолет горел и взрывался частями"

Очевидец рассказал о потерпевшем крушение на Украине самолете Ан-26.

Фото: страница Антона Геращенко в Facebook страница Антона Геращенко в Facebook

Подробности его беседы с RT опубликованы в Telegram-канале издания.

По словам очевидца, пожар он увидел на въезде в город Чугуев Харьковской области.

«Мы подъезжали и заметили, как там что-то еще взрывалось», — поделился он, отметив, что это было несколько последовательных взрывов.

Как рассказал собеседник издания, сначала понять, что именно горит, не удавалось.

«Потом машины начали объезжать по другой дороге уже, мы тоже объехали — и самолет лежал прямо на трассе. То есть он горел частями и взрывался тоже частями», — добавил он.

О крушении самолета стало известно 25 сентября. Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу.