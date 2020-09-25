Попадание птицы в самолет Пенса попало на видео 

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На записи видно, как при взлете в аэропорту Нью-Гэмпшира в правый двигатель самолета влетает птица. Из двигателя сыплются искры.

Экипаж самолета, на борту которого находился вице-президент США Майк Пенс, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает CNN

Майк Пенс направлялся из Нью-Гэмпшира в Вашингтон. После аварийной посадки вице-президенту пришлось лететь в столицу на грузовом судне.

В октябре 2016 года самолет с Пенсом выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке.