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Попадание птицы в самолет Пенса попало на видео 

Вероника Полынина 52 минуты назад
В двигатель самолета вице-президента США Майка Пенса во время взлета попала птица. Запись инцидента появилась в Youtube-канале MHT Aviation.
На записи видно, как при взлете в аэропорту Нью-Гэмпшира в правый двигатель самолета влетает птица. Из двигателя сыплются искры.
Экипаж самолета, на борту которого находился вице-президент США Майк Пенс, принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщает CNN.
Майк Пенс направлялся из Нью-Гэмпшира в Вашингтон. После аварийной посадки вице-президенту пришлось лететь в столицу на грузовом судне.
В октябре 2016 года самолет с Пенсом выехал за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке.
«Рамблер» писал, что ранее лайнер «Аэрофлота», совершавший рейс Москва — Белгород, при заходе на посадку в аэропорту назначения столкнулся со стаей птиц и получил повреждения. Экипаж и пассажиры не пострадали.
Происшествия , Майк Пенс , Аэрофлот , CNN , США
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