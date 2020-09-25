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Во Франции назвали нападение у здания Charlie Hebdo терактом 

Lenta.ru 1 час назад
Во Франции заявили о теракте
Фото: Reuters
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал нападение у бывшего здания французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo исламистским терактом. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, французские власти недооценили угрозу атаки со стороны сторонников радикального ислама прямо на улицах Парижа. Министр подчеркнул, что Франция никогда не прекратит борьбу с исламистским терроризмом.
Ранее сообщалось, что террористы с ножами устроили нападение около бывшего здания Charlie Hebdo. Одного нападавшего уже задержали, еще одного правоохранители разыскивают. Отмечается, что в результате атаки были ранены четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
12 сентября террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo новым нападением за переиздание карикатур на пророка Мухаммеда. Еженедельник 2 сентября перевыпустил 12 карикатур (по числу погибших при нападении на редакцию в 2015 году), объяснив это тем, что «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». К тому же, добавляют в издании, с момента первой публикации выросло новое поколение, которое не знает о той атаке и не поймет судебного процесса над преступниками.
7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже, которая тогда находилась в упомянутом здании, напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Нассера бен Али аль-Анси. В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо заявлял, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.
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Комментарии
Происшествия , Charlie Hebdo , МВД , Аль-Каида , Франция
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