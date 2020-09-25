Самолет с курсантами упал под Харьковом

Командование Воздушных сил Украины подтвердило крушение самолета Ан-26 в Харьковской области.

Самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил разбился при заходе на посадку под Чугуевом. После крушения борт загорелся.

В Гражданском воздушном патруле региона сообщили, что самолет заходил на посадку и «вошел» в землю, из него никто не катапультировался.

Есть погибшие и раненые – данные о количестве человек на борту сильно разнятся.

МВД Украины сообщили, что на борту находились 28 человек: 7 членов экипажа и 21 курсант. 20 человек погибли.