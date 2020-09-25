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Самолет с курсантами упал под Харьковом

Вероника Полынина
14 минут назад
Командование Воздушных сил Украины подтвердило крушение самолета Ан-26 в Харьковской области.
Самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил разбился при заходе на посадку под Чугуевом. После крушения борт загорелся.
В Гражданском воздушном патруле региона сообщили, что самолет заходил на посадку и «вошел» в землю, из него никто не катапультировался.
Есть погибшие и раненые – данные о количестве человек на борту сильно разнятся.
В МВД Украины сообщили, что на борту находились 28 человек: 7 членов экипажа и 21 курсант. 20 человек погибли.
По информации телеграм-канала «Подъема», четверых пострадавших везут в ожоговый центр. Также есть информация о том, что двое пострадавших получили ожоги 90% тела.
Происшествия,Видео,МВД,Харьков,Украина,
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