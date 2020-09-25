Стали известны результаты вскрытия дочери Конкина 

В крови дочери актера Владимира Конкина , утонувшей в бассейне фитнес-центра, не обнаружили алкоголь. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора ее отца Елену Переселени.

«Сейчас был звонок от юриста. Не обнаружен алкоголь в крови», — сказала Переселени.

По ее словам, в ближайшее время будут получены документы, и тогда представители Конкина дадут развернутый комментарий.

В пятницу стали известны результаты вскрытия 32-летней Софии Конкиной. Вскрытие показало, что дочь известного актера утонула. При этом патологоанатомы не обнаружили на теле погибшей никаких травм, в том числе и на позвоночнике.

Ранее «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев сообщил, что Конкина пришла в фитнес-центр в состоянии алкогольного опьянения. По словам управляющей клуба, от женщины пахло алкоголем, ее рвало красным вином, а в ее сумке нашли пробку и штопор.

Напомним, София Конкина погибла 24 сентября. Девушка была найдена без сознания в бассейне фитнес-клуба. Медики смогли ее реанимировать и доставили в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти ее жизнь не удалось.