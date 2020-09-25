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Беременная девушка потеряла ребёнка после избиения белорусскими силовиками 

News.ru 2 часа назад
Беременная потеряла ребёнка после избиения силовиками
Фото: News.ru
Жительница белорусского Гродно Карина Малиновская потеряла ребёнка после того, как её задержали белорусские силовики и избили в местном полицейском участке.
Задержание произошло 11 августа. Девушка рассказала, что сидела в машине и говорила с матерью по телефону. Подошедшие сотрудники милиции потребовали выйти из автомобиля и проехать с ними. В РУВД её ударили в живот и закрыли в камере, отказав в медицинской помощи, несмотря на беременность, передаёт «Подъём».
Спустя некоторое время Малиновской всё же вызвали скорую. После осмотра выяснилось, что беременность протекает не гладко. Сопровождавшие её сотрудники предложили приковать девушку к постели в больнице или отвезти в изолятор, чтобы дождаться там суда.
Пострадавшая поехала в изолятор временного содержания, но там ей снова стало плохо. При повторной госпитализации врачи прооперировали её, однако ребёнка сохранить не удалось.
Малиновская сообщила, что после этого находилась на больничном, однако и тогда её продолжали вызывать в суд. Из-за болезни своего первого ребёнка девушка не смогла прийти на заседание. Несмотря на неявку, жительнице Гродно присудили штраф в размере десяти базовых величин (около 270 рублей). В протоколе о задержании говорилось, что девушка кричала, кидалась на сотрудников милиции, а также продавала петарды, которые после использовали против силовиков. Признание в продаже пиротехники её заставили написать под угрозой отобрать ребёнка.
Ранее протестующий в Минске попытался убежать от преследовавших его силовиков и запрыгнул в машину такси, которая стояла перед светофором. Водителю пришлось нарушить правила дорожного движения, чтобы увезти активиста от сотрудников правоохранительных органов. Когда протестующий оказался в автомобиле, силовики попытались открыть двери. Тогда шофёр резко начал движение, объехал стоящую впереди машину и выехал на тротуар. В этот момент автомобиль били дубинками силовики. Водителю удалось выехать на перекрёсток и скрыться с места ЧП.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Гродно
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