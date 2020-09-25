Беременная потеряла ребёнка после избиения силовиками

Жительница белорусского Гродно Карина Малиновская потеряла ребёнка после того, как её задержали белорусские силовики и избили в местном полицейском участке.

Задержание произошло 11 августа. Девушка рассказала, что сидела в машине и говорила с матерью по телефону. Подошедшие сотрудники милиции потребовали выйти из автомобиля и проехать с ними. В РУВД её ударили в живот и закрыли в камере, отказав в медицинской помощи, несмотря на беременность, передаёт «Подъём».

Спустя некоторое время Малиновской всё же вызвали скорую. После осмотра выяснилось, что беременность протекает не гладко. Сопровождавшие её сотрудники предложили приковать девушку к постели в больнице или отвезти в изолятор, чтобы дождаться там суда.

Пострадавшая поехала в изолятор временного содержания, но там ей снова стало плохо. При повторной госпитализации врачи прооперировали её, однако ребёнка сохранить не удалось.

Малиновская сообщила, что после этого находилась на больничном, однако и тогда её продолжали вызывать в суд. Из-за болезни своего первого ребёнка девушка не смогла прийти на заседание. Несмотря на неявку, жительнице Гродно присудили штраф в размере десяти базовых величин (около 270 рублей). В протоколе о задержании говорилось, что девушка кричала, кидалась на сотрудников милиции, а также продавала петарды, которые после использовали против силовиков. Признание в продаже пиротехники её заставили написать под угрозой отобрать ребёнка.

Ранее протестующий в Минске попытался убежать от преследовавших его силовиков и запрыгнул в машину такси, которая стояла перед светофором. Водителю пришлось нарушить правила дорожного движения, чтобы увезти активиста от сотрудников правоохранительных органов. Когда протестующий оказался в автомобиле, силовики попытались открыть двери. Тогда шофёр резко начал движение, объехал стоящую впереди машину и выехал на тротуар. В этот момент автомобиль били дубинками силовики. Водителю удалось выехать на перекрёсток и скрыться с места ЧП.