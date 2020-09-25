Пьяный россиянин подрался с полицейскими в аэропорту

Житель Волгоградской области в состоянии алкогольного опьянения избил полицейского, который задержал его по причине буйного поведения. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как нарушитель вырывается из захвата сотрудника правоохранительных органов и бьет его по лицу, заламывая ему руки. Затем мужчина повалил оппонента на землю и продолжил избивать. Нарушителя удалось задержать, когда в конфликт вмешался еще один полицейский.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 20 сентября, в аэропорту Красноярска. Известно, что двое вахтовиков находились в кафе авиагавани и распивали алкогольные напитки, после чего между ними завязалась драка.

«Действия обвиняемого были пресечены прибывшим на место происшествия сотрудником полиции. В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") УК России», — уточнили в СКР.

Ранее в июле из-за отмены рейса в штат Филадельфия, пассажиры устроили драку в аэропорту Пуэрто-Рико. Потасовка случилась в аэропорту города Сан-Хуан после того, как пилот отказался совершать вылет из-за нескольких казусов на борту самолета. В ходе конфликта пострадали двое людей.