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В Подмосковье пресекли "сходку" криминальных авторитетов

РИА Новости
1 час назад
Подмосковные полицейские со спецназовцами "Гром" пресекли "сходку" криминальных авторитетов, которые решали вопросы о разделении зон криминального влияния на коммерческие организации, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Спецназ "Гром" пресек "сходку" авторитетов
Фото: МВД РФМВД РФ
"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Мытищинское" при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" в рамках полученной оперативной информации в г.о. Мытищи пресечена так называемая "сходка" участников уголовно-преступной среды для решения вопросов о разделении зон криминального влияния на коммерческие организации", – сказала она.
Петрова добавила, что в результате операции правоохранители задержали восемь мужчин. Для семерых из них судом принято решение о назначении административного наказания в виде ареста на 15 суток за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Она отметила, что у восьмого при досмотре обнаружили два свертка с героином массой более 4 граммов и метадоном массой 0,13 грамма. Кроме того, из его квартиры были изъяты один сверток коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения (направлен на исследование), семь мобильных телефонов, ноутбук, флешкарта и паспорта на разные имена.
"В отношении подозреваемого следователем СУ МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", - подчеркнула Петрова.
Она добавила, что злоумышленник задержан.
Происшествия,Татьяна Петрова,МВД,Московская Область,Россия,
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