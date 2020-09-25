Спецназ "Гром" пресек "сходку" авторитетов

Петрова добавила, что в результате операции правоохранители задержали восемь мужчин. Для семерых из них судом принято решение о назначении административного наказания в виде ареста на 15 суток за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Она отметила, что у восьмого при досмотре обнаружили два свертка с героином массой более 4 граммов и метадоном массой 0,13 грамма. Кроме того, из его квартиры были изъяты один сверток коричневого цвета с веществом неизвестного происхождения (направлен на исследование), семь мобильных телефонов, ноутбук, флешкарта и паспорта на разные имена.