В крови погибшей дочери Конкина не нашли алкоголя

В крови погибшей в бассейне дочери актера Владимира Конкина Софии алкоголь обнаружен не был. Об этом сообщила директор артиста Елена Переселени со ссылкой на юриста.

По словам директора, в ближайшее время представители Конкина получат документы и представят развёрнутый комментарий, пишет РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой она не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла. Девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти её жизнь не удалось. Близкие сомневаются в обстоятельствах гибели девушки. Они считают, что она не могла утонуть, поскольку занималась плаванием. У молодой женщины осталась 11-летняя дочь.

Причиной смерти Софии Конкиной, по предварительным данным, стал отказ почки. Однако родственница погибшей утверждает, что у той остановилось сердце.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.