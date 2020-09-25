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Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В крови погибшей дочери Конкина не нашли алкоголя
Фото: РИА Новости
В крови погибшей в бассейне дочери актера Владимира Конкина Софии алкоголь обнаружен не был. Об этом сообщила директор артиста Елена Переселени со ссылкой на юриста.
По словам директора, в ближайшее время представители Конкина получат документы и представят развёрнутый комментарий, пишет РЕН ТВ.
Ранее NEWS.ru писал, что 32-летняя София ушла поплавать в бассейн, однако домой она не вернулась, а попала в реанимацию, где впоследствии умерла. Девушку экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу прямо из фитнес-клуба поздно ночью. Врачи делали всё возможное, однако спасти её жизнь не удалось. Близкие сомневаются в обстоятельствах гибели девушки. Они считают, что она не могла утонуть, поскольку занималась плаванием. У молодой женщины осталась 11-летняя дочь.
Причиной смерти Софии Конкиной, по предварительным данным, стал отказ почки. Однако родственница погибшей утверждает, что у той остановилось сердце.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
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Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , РЕН ТВ
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