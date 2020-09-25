Ракета С-400 упала рядом с российскими военными 

На военных учениях «Кавказ-2020» в Астраханской области зенитная ракета комплекса С-400 упала в 100 метрах от людей. Видеозапись инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

На записи видно, как солдаты наблюдают за летящей ракетой, а когда понимают, что она упадет в непосредственной близости от них, со смехом прячутся за техникой. Один из них радуется, что сумел заснять все на видео.

Пострадавших в результате инцидента нет — ракета не взорвалась.

Как сообщал «Рамблер», стратегическое командно-штабное учение Вооруженных сил (ВС) России «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября. В нем принимают участие около 80 тысяч человек, в том числе военнослужащие из Китая, Мьянмы, Армении, Пакистана и Белоруссии. Основные действия учения проходят на внутренних полигонах Южного военного округа (ЮВО) Ашулук, Прудбой и Капустин Яр и наземных авиационных полигонах Копанской и Арзгирский.