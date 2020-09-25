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Россиянин рассказал о побеге с рабовладельческой фермы 

Lenta.ru 28 минут назад
Россиянин сбежал с рабовладельческой фермы
Фото: РИА Новости
Полиция проверит информацию о ферме, на которой в трудовом рабстве удерживают 20 человек. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает «Фонтанка».
25 сентября в экстренные службы поступил звонок от россиянина, который рассказал, что сбежал с рабовладельческой фермы и скрывается в лесах около города Пикалево. По словам мужчины, его почти 20 лет удерживали на территории бывшей торфяной базы в 200 километрах от Санкт-Петербурга, раз в день кормили макаронами и регулярно избивали.
Как отмечает издание, данные организатора работного дома и номер его автомобиля, которые продиктовал беглец, совпали с данными 51-летнего ресторатора, владеющего кафе в Пикалево.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проведет проведут проверку по материалам СМИ, в которых говорится, что россиянка годами держала свою 23-летнюю дочь в сексуальном рабстве. Девушку со второй группой инвалидности запирали в подвале и принуждали заниматься сексом с мужчинами, от одного из которых она родила.
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Происшествия , СКР , Фонтанка.Ру
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