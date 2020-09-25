Россиянин сбежал с рабовладельческой фермы

Полиция проверит информацию о ферме, на которой в трудовом рабстве удерживают 20 человек. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает «Фонтанка».

25 сентября в экстренные службы поступил звонок от россиянина, который рассказал, что сбежал с рабовладельческой фермы и скрывается в лесах около города Пикалево. По словам мужчины, его почти 20 лет удерживали на территории бывшей торфяной базы в 200 километрах от Санкт-Петербурга, раз в день кормили макаронами и регулярно избивали.

Как отмечает издание, данные организатора работного дома и номер его автомобиля, которые продиктовал беглец, совпали с данными 51-летнего ресторатора, владеющего кафе в Пикалево.